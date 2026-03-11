Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali policjanta z komendy na warszawskim Śródmieściu, który jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń. Policja nie informuje jednak, o jakie konkretnie przestępstwo chodzi.

Policjant - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Wrze w stołecznej policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali policjanta z komendy na warszawskim Śródmieściu.

Do zatrzymania policjanta doszło w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa. Policja nie informuje jednak, o jakie konkretnie przestępstwo chodzi.

Wiadomo natomiast, że sąd zdecydował już tymczasowym aresztowaniu środmiejskiego policjanta na okres trzech miesięcy.

Z naszych informacji wynika także, że komendant zawiesił policjanta w obowiązkach służbowych.