Ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.) popiera ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo. Wyniki najnowszego badania Opinia24 ujawniają wyraźny podział opinii w zależności od płci, wykształcenia i preferencji partyjnych.

zdj. ilustracyjne / Karl-Josef Hildenbrand / PAP/DPA

Większość Polaków za ograniczeniem lekcji religii

Z badania wynika, że 35 proc. ankietowanych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że liczba lekcji religii w szkołach powinna zostać ograniczona do jednej godziny tygodniowo, zaś kolejne 19 proc. wybrało odpowiedź "raczej się zgadzam". Sumarycznie daje to ponad połowę Polaków (54 proc.) opowiadających się za reformą.

Przeciwko ograniczeniu lekcji religii wypowiedziało się 28 proc. ankietowanych - 12 proc. osób zadeklarowało, że raczej się nie zgadza, a 16 proc. zdecydowanie nie popiera zmiany. Pozostałe 18 proc. respondentów nie wyraziło jednoznacznej opinii na ten temat.

/ Materiały prasowe

Kobiety i osoby z wyższym wykształceniem najbardziej za

Analiza demograficzna wskazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni opowiadają się za ograniczeniem religii w szkołach. Aż 39 proc. kobiet deklaruje zdecydowane poparcie dla takiego rozwiązania, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 31 proc.

Równie wyraźna różnica pojawia się w podziale na poziom wykształcenia. W grupie osób z wykształceniem wyższym decyzję o jednym obowiązkowym spotkaniu z religią w tygodniu zdecydowanie popiera 42 proc. badanych. Dla porównania, wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi tylko 30 proc.

Duże różnice wśród wyborców: KO kontra PiS

Preferencje partyjne okazują się kluczowe dla zrozumienia podziału opinii. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej są najbardziej jednomyślni - 67 proc. z nich zdecydowanie popiera ograniczenie lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. W przeciwieństwie do nich, elektorat Prawa i Sprawiedliwości wykazuje duży opór wobec tej propozycji: aż 37 proc. wyborców PiS zdecydowanie nie zgadza się na zmniejszenie liczby zajęć z religii, podczas gdy jedynie 14 proc. jest zdecydowanie za.

Warto również zwrócić uwagę na zwolenników Konfederacji, u których poparcie dla ograniczenia religii jest bardziej rozproszone. Raport pokazuje, że 25 proc. sympatyków tej partii zdecydowanie akceptuje zmianę, 20 proc. raczej się z nią zgadza, a 30 proc. wyraża zdecydowany sprzeciw. Pozostałe 15 proc. raczej nie popiera, a 11 proc. badanych nie miało zdania.

/ Materiały prasowe

Niewielkie zróżnicowanie według wieku

Podział na grupy wiekowe ujawnia, że najwyższy odsetek zdecydowanego poparcia dla ograniczenia religii odnotowano wśród osób w wieku 50-59 lat - 45 proc. Z kolei najmniej entuzjastycznie do propozycji podchodzą trzydziestolatkowie (30-39 lat), wśród których tylko 27 proc. zdecydowanie opowiada się za zmianą.

Zaskakująco podobne są natomiast odsetki osób zdecydowanie popierających ograniczenie lekcji religii w dwóch odległych grupach wiekowych: 18-24 lata oraz 60 lat i więcej. W obu kategoriach wynoszą one około 35 proc., co sugeruje, że postawy młodych dorosłych i seniorów w tej kwestii nie różnią się znacząco.

Badanie zostało zrealizowane w terminie 7-9 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1 003 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wszystkie wyniki przedstawiono w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych, co może powodować, że sumy czasami nie osiągają dokładnie 100 proc.