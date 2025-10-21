Wielka zmiana dla użytkowników aplikacji mObywatel. Już wkrótce narzędzie, z którego korzystają miliony Polaków, zostanie dostosowane do najnowszych europejskich standardów cyfrowej identyfikacji. Dzięki temu mObywatel stanie się nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów w Polsce, ale również kluczem do usług i potwierdzania tożsamości w każdym kraju Unii Europejskiej.

Nowe możliwości w aplikacji mObywatel

W Polsce planowana jest nowelizacja ustawy dotyczącej usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, aby dostosować mObywatela do unijnego rozporządzenia eIDAS.

Rozporządzenie eIDAS wprowadza europejski portfel tożsamości cyfrowej, który ma działać we wszystkich krajach UE do 2026 roku, umożliwiając obywatelom i firmom łatwy dostęp do usług publicznych i prywatnych.

Zaktualizowany mObywatel pozwoli na załatwianie wielu spraw, takich jak urzędowe formalności, otwieranie kont bankowych czy wynajem samochodów, w całej Unii Europejskiej za pomocą jednego narzędzia.

Kilka dni temu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. To odpowiedź na unijne rozporządzenie eIDAS, które wprowadza europejski portfel tożsamości cyfrowej. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie systemów identyfikacji elektronicznej w całej Wspólnocie, zapewniając obywatelom i firmom bezpieczny dostęp do usług publicznych i prywatnych - niezależnie od kraju, w którym się znajdują.

Cyfrowy portfel tożsamości - co się zmieni dla Polaków?

Unijne rozporządzenie eIDAS zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do wdrożenia do 2026 roku cyfrowego portfela tożsamości. Oznacza to, że każdy obywatel oraz podmiot prawny w Unii Europejskiej będzie mógł korzystać z jednolitego narzędzia do potwierdzania swojej tożsamości, przechowywania dokumentów elektronicznych i uzyskiwania dostępu do szerokiego wachlarza usług - zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

W praktyce oznacza to, że zaktualizowany mObywatel umożliwi Polakom załatwianie spraw urzędowych, otwieranie kont bankowych, wynajmowanie samochodów czy meldowanie się w hotelach na terenie całej UE - wszystko za pomocą jednego, cyfrowego narzędzia. Co ważne, korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej będzie całkowicie dobrowolne.

Darmowy podpis elektroniczny i nowe funkcje aplikacji

Jedną z najważniejszych nowości, jakie przyniesie wdrożenie unijnych przepisów, będzie wprowadzenie bezpłatnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla osób fizycznych. Każdy, kto zdecyduje się na korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, otrzyma możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych w celach prywatnych - bez dodatkowych kosztów.

To jednak nie koniec zmian. W aplikacji mObywatel pojawią się nowe warianty profilu zaufanego, które umożliwią identyfikację elektroniczną nie tylko osobom fizycznym, ale także przedstawicielom firm i instytucji publicznych. Dzięki temu przedsiębiorcy i urzędnicy zyskają jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze narzędzie do potwierdzania tożsamości oraz załatwiania spraw urzędowych online.

Kiedy skorzystamy z nowych funkcji?

Zgodnie z zapowiedziami, mObywatel zostanie zaktualizowany do nowych standardów najpóźniej do listopada 2026 roku. Do tego czasu trwać będą intensywne prace legislacyjne i technologiczne, mające na celu pełne dostosowanie aplikacji do wymogów rozporządzenia eIDAS. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, będzie musiała zapewnić swoim obywatelom i firmom dostęp do nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań cyfrowych, które ułatwią funkcjonowanie w Europie.

Twórcy nowych przepisów podkreślają, że priorytetem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych użytkowników. Europejski portfel tożsamości cyfrowej ma być narzędziem nie tylko wygodnym, ale przede wszystkim odpornym na nadużycia i cyberataki. Wdrożenie jednolitych standardów na poziomie całej UE pozwoli na skuteczniejszą ochronę danych osobowych i zwiększy zaufanie obywateli do usług cyfrowych.