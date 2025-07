Polski paszport znalazł się na siódmym miejscu w najnowszym światowym rankingu siły paszportów. Dokument umożliwia bezwizowy wjazd do 185 krajów, co plasuje Polskę w czołówce najbardziej uprzywilejowanych podróżnych na świecie. Posiadacze paszportu amerykańskiego mają natomiast problem.

Amerykański paszport traci pozycję. Polska wśród liderów rankingu Henley 2025 / Shutterstock

USA na 10. miejscu – historyczny spadek. A Polska?

Według opublikowanego 23 lipca 2025 roku raportu Henley Passport Index, amerykański paszport zajmuje obecnie 10. miejsce na świecie, ex aequo z Islandią i Litwą. To najniższa pozycja USA w 20-letniej historii rankingu. Jeszcze w 2014 roku amerykański dokument był uznawany za najmocniejszy na świecie, jednak od tego czasu systematycznie traci na znaczeniu.

Obecnie posiadacze amerykańskiego paszportu mogą podróżować bez wizy do 182 krajów. Dla porównania lider zestawienia - Singapur - zapewnia swoim obywatelom bezwizowy wjazd do 193 państw.

Ranking paszportów, publikowany corocznie przez londyńską firmę konsultingową Henley & Partners, opiera się na liczbie państw, do których posiadacz danego dokumentu może podróżować bez konieczności uzyskania wizy. W 2025 roku na pierwszym miejscu znalazł się paszport Singapuru. Na drugim miejscu uplasowały się Japonia i Korea Południowa (190 krajów bez wiz).

Polski paszport, zajmujący siódmą pozycję, daje możliwość swobodnego podróżowania do 185 państw. Taki sam wynik osiągnęły dokumenty Australii, Czech, Węgier i Malty.

Polski paszport od lat zyskuje na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu pozwalał na bezwizowy wjazd do 114 krajów, co dawało mu dziewiąte miejsce w rankingu. W 2010 roku Polska po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce. Obecny wynik to, jak oceniają eksperci, efekt rosnącej pozycji dyplomatycznej kraju i coraz lepszych relacji międzynarodowych.

Europa i Azja dominują w rankingu

Na drugim miejscu w tegorocznym rankingu znalazły się Japonia i Korea Południowa (190 krajów bez wiz). Większość pozostałych miejsc w pierwszej dziesiątce zajmują kraje europejskie, z wyjątkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kanady, które uplasowały się na ósmym miejscu.

Twórcy raportu podkreślają, że paszport to dziś nie tylko dokument umożliwiający podróżowanie, ale także certyfikat siły dyplomatycznej i międzynarodowych relacji danego kraju. Im wyższa pozycja w rankingu, tym większe możliwości dla obywateli i lepszy wizerunek państwa na arenie międzynarodowej.

Dostęp do świata jest wypracowywany i utrzymywany dzięki aktywnej i strategicznej dyplomacji - podkreśla dr Christian H. Kaelin, twórca koncepcji indeksu paszportowego.

Henley & Partners zwraca uwagę, że kraje takie jak USA i Wielka Brytania coraz częściej wprowadzają bardziej restrykcyjne polityki wizowe, co wpływa na ich pozycję w rankingu. Dla porównania, amerykański paszport pozwala na wjazd bez wizy do 182 krajów, ale same USA wpuszczają bez wiz jedynie obywateli 46 państw.

Na końcu rankingu znalazł się paszport Afganistanu, który umożliwia podróż bez wizy tylko do 25 krajów.