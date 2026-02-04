W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończył się pierwszy dzień rozmów pokojowych delegacji Ukrainy, USA i Rosji. Spotkanie, które ma na celu omówienie kluczowych kwestii bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy, będzie kontynuowane w czwartek - poinformowało biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Biuro prezydenta Ukrainy przekazało, że środowe rozmowy w Abu Zabi dobiegły końca, a oficjalne komunikaty ze strony szefa ukraińskiej delegacji, Rustema Umierowa, zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Na pytanie dziennikarzy o kontynuację negocjacji w czwartek, przedstawiciele biura odpowiedzieli: "Planuje się, że tak".

Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustem Umierow, poinformował, że delegacja ukraińska rozpoczęła w Abu Zabi rozmowy w formacie trójstronnym - z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

W pierwszej kolejności przewidziano spotkanie dwustronne z przedstawicielami USA, wśród których znaleźli się Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów mają być gwarancje bezpieczeństwa oraz tzw. "pakiet dobrobytu" dla Ukrainy, a także wybrane kwestie dwustronne.

W drugiej części rozmów przewidziano spotkanie trójstronne z udziałem delegacji rosyjskiej. Jak podkreślił Umierow, strona rosyjska będzie reprezentowana na znaczącym szczeblu i posiada mandat do omawiania kwestii wojskowo-politycznych.

Negocjacje w Abu Zabi mają być kontynuowane w czwartek. Szczegóły dotyczące przebiegu rozmów i ustaleń mają zostać przekazane w oficjalnych komunikatach po zakończeniu spotkań.