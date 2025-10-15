Najnowsza edycja prestiżowego rankingu Henley Passport Index przynosi prawdziwą rewolucję w światowej hierarchii paszportów. Singapur po raz kolejny potwierdził swoją dominację, oferując swoim obywatelom bezwizowy wjazd do rekordowej liczby 193 krajów. Zaskoczeniem jest natomiast historyczny spadek Stanów Zjednoczonych poza pierwszą dziesiątkę zestawienia. Które miejsce w rankingu przypadło Polsce?

Nowe zestawienie najmocniejszych paszportów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Henley Passport Index to ranking pokazujący, do ilu krajów można wjechać bez wizy, oparty na danych IATA i aktualizowany co kwartał.

W tegorocznej edycji liderem jest Singapur z dostępem do 193 krajów, a podium uzupełniają Korea Południowa i Japonia.

Zaskoczeniem jest spadek USA na 12. miejsce, związany z ograniczeniami wizowymi wprowadzonymi przez Brazylię i Chiny.

Na drugim końcu rankingu są kraje takie jak Afganistan, Syria czy Irak, których obywatele mogą podróżować bez wizy tylko do kilkudziesięciu państw.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Henley Passport Index to zestawienie opracowywane na podstawie danych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Uwzględnia 199 paszportów i 227 miejsc docelowych, analizując, do ilu krajów można wjechać bez konieczności uzyskania wizy. Ranking jest aktualizowany co kwartał i od lat stanowi wyznacznik swobody podróżowania obywateli poszczególnych państw.

Azjatycka dominacja i europejska elita

W tegorocznej edycji na podium znalazły się wyłącznie kraje azjatyckie. Singapur, z bezwizowym dostępem do 193 państw, umocnił swoją pozycję lidera. Tuż za nim uplasowała się Korea Południowa, której obywatele mogą podróżować do 190 krajów bez konieczności ubiegania się o wizę. Trzecie miejsce przypadło Japonii - 189 krajów.

Wysoko w rankingu znalazły się również państwa europejskie. Niemcy, Włochy, Luksemburg, Hiszpania i Szwajcaria zajęły czwarte miejsce, oferując swoim obywatelom swobodny wjazd do 188 krajów. Kolejne pozycje przypadły Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii i Holandii (187 krajów).

Polska w światowej czołówce

Polski paszport od lat cieszy się coraz większym prestiżem. W najnowszym zestawieniu Henley Passport Index Polska zajęła 7. miejsce ex aequo z Australią, Czechami i Maltą. Obywatele Polski mogą podróżować bez wizy do 185 krajów na całym świecie. To wynik, który plasuje nasz kraj w ścisłej światowej elicie i otwiera szerokie możliwości zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo.

Historyczny spadek Stanów Zjednoczonych

Jednym z największych zaskoczeń tegorocznego rankingu jest pozycja Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii zestawienia amerykański paszport nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. USA zajęły dopiero 12. miejsce, ex aequo z Malezją. Obywatele tych krajów mogą wjechać bez wizy do 180 państw. Jeszcze w 2014 roku Stany Zjednoczone były liderem rankingu.

Spadek pozycji USA to efekt zmian w globalnej polityce wizowej. W kwietniu Brazylia zakończyła bezwizowy ruch dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, powołując się na brak wzajemności. Dodatkowo Chiny rozszerzyły program zwolnień wizowych dla wielu krajów europejskich, omijając jednak Amerykanów.

Najsłabsze paszporty - dramatyczne różnice

Na drugim biegunie rankingu znalazły się kraje, których obywatele mają bardzo ograniczone możliwości podróżowania. Najsłabszy paszport posiadają Afgańczycy - mogą oni odwiedzić bez wizy zaledwie 24 państwa. Nieco wyżej uplasowały się Syria (26 krajów) i Irak (29 krajów).

Pełna lista liderów - który paszport otwiera najwięcej drzwi?

Oto pierwsza dziesiątka najnowszego Henley Passport Index:

1. Singapur - 193 kraje

2. Korea Południowa - 190 krajów

3. Japonia - 189 krajów

4. Niemcy, Włochy, Luksemburg, Hiszpania, Szwajcaria - 188 krajów

5. Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Holandia - 187 krajów

6. Grecja, Węgry, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja - 186 krajów

7. Australia, Czechy, Malta, Polska - 185 krajów

8. Chorwacja, Estonia, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo - 184 kraje

9. Kanada - 183 kraje

10. Łotwa, Liechtenstein - 182 kraje

Swoboda podróżowania - nie tylko prestiż

Wysoka pozycja w Henley Passport Index to nie tylko powód do dumy, ale także realne korzyści dla obywateli. Ułatwienia wizowe przekładają się na większą mobilność, łatwiejsze prowadzenie biznesu, edukację i turystykę. Dla wielu osób to także szansa na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i większe poczucie bezpieczeństwa podczas zagranicznych podróży.