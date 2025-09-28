"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - podało w niedzielę wczesnym rankiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę, który rozpoczął się w nocy z soboty na niedzielę. Całe terytorium Ukrainy objęte jest czerwonym alertem w związku z zagrożeniem uderzeniem pocisków manewrujących i balistycznych. W Kijowie drony trafiły w 5-piętrowy blok, 3 osoby trafiły do szpitala. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Zaapelował do mieszkańców, żeby pozostali w domach. Wcześniej Rosjanie uderzyli m.in. w Zaporoże.

W związku z tym - jak poinformowało DORSZ - rozpoczęło się "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało wojsko.



Reuters podał, powołując się na Flightradar24, że "Polska zamknęła przestrzeń powietrzną w pobliżu swoich południowo-wschodnich miast, Lublina i Rzeszowa, z powodu nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".