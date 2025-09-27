Jest propozycja restrykcji dla rosyjskich dyplomatów przemieszczających się po strefie Schengen. Unijna dyplomacja zaproponowała przepisy, które nakładają obowiązek powiadamiania przez rosyjskich dyplomatów o wszelkich podróżach w obrębie UE, co pozwoliłby państwom członkowskim na zablokowanie ich wjazdu. "To skomplikuje życie Rosjanom, ponieważ będą musieli powiadamiać o podroży po Unii Europejskiej w każdym przypadku" – komentuje dla RMF FM unijny dyplomata.

/ RMF FM

Jak wynika z propozycji, którą widziała dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, nowe restrykcje mają objąć rosyjskich dyplomatów, ich rodziny, a nawet pracowników technicznych i administracyjnych ambasad, misji czy konsulatów - wszystkich, którzy są zaangażowani w manipulacje i dezinformacje. Rosjanie będą mieliby obowiązek informowania z 24-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze udania się do innego kraju UE niż ten, w którym rezydują.

Będą musieli poinformować o tym, z jakiego korzystają środka transportu, podać numer tablic rejestracyjnych, a także przekazać, w którym miejscu zamierzają przekroczyć granice danego państwa.

Tak więc rosyjski dyplomata, który rezyduje w Lizbonie i chce udać się do Berlina, musi notyfikować swoją podróż, ale to Niemcy muszą stwierdzić, czy warunkiem przyjazdu tego dyplomaty jest również autoryzacja, czy nie – wyjaśnia unijny dyplomata.

Restrykcje mają umożliwić kontrolę ich przemieszczania się, żeby zabezpieczać UE przed aktami sabotażu – wyjawia inny z rozmówców dziennikarki RMF FM.

Czechy wspierane przez Polskę od dawna starały się ograniczyć możliwość swobodnego przemieszczania się rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen. Chciały wprost zakazu przemieszczania się rosyjskich dyplomatów w Strefie Schengen. Drażliwość Pragi wynikała stąd, że w wybuch w składzie amunicji z 2014 roku, podczas którego zginęły dwie osoby, zaangażowani byli oficerowie rosyjskiego wywiadu wojskowego. Pomysł Czech długo nie mógł być zrealizowany, bo sprzeciwiały mu się Niemcy. Teraz to może się zmienić. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, tej nocy unijna dyplomacja przekazała tę propozycję krajom członkowskim UE. Ma ona bardzo wzmocnić 19. pakiet sankcji wobec Rosji, który już leży na stole negocjacyjnym krajów UE.