Plan uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego między Polską a Chorwacją był już sygnalizowany na początku kwietnia przez PKP Intercity.

Realizacja tego projektu wymagała jednak uzyskania zgód od państw, przez które miały przejeżdżać pociągi - Czech, Austrii, Słowenii oraz Chorwacji. Po intensywnych rozmowach z partnerami zagranicznymi, udało się osiągnąć porozumienie.

Bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji to nie tylko komfort podróży bez konieczności przesiadek, ale także szansa na odkrywanie uroków Chorwacji w bardziej dostępny sposób. Informację przekazał także minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z zapowiedzi PKP Intercity wynika, że nie zamierza on spocząć na laurach. Szacunki przewoźnika zakładają, że liczba przewiezionych pasażerów w bieżącym roku wzrośnie do 88 mln, a do roku 2030 ma osiągnąć poziom 110 mln. Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Chorwacją wpisuje się w strategię rozwoju i poszerzania oferty.