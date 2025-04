Po świętach wielkanocnych wielu z nas myślami jest już przy majówce. Z danych zebranych w biurach podróży wynika, że wielu z nas na długi majowy weekend wybiera wyjazd na południe Europy. Ci, którzy zostają w kraju, chętnie wybierają się nad morze.

Polacy chętnie wybierają południe Europy na majówkowy wyjazd / Shutterstock

Najpopularniejsze kierunki majówkowych wyjazdów Polaków to południe Europy, m.in. Turcja, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Egipt i Oman.

Coraz więcej osób wybiera wycieczki objazdowe oraz city breaki do dużych miast, takich jak Londyn, Paryż czy Rzym.

Egipt notuje największy wzrost popularności wśród zagranicznych kierunków na majówkę.

Ceny wyjazdów są zbliżone do ubiegłego roku, a coraz więcej rezerwacji dokonywanych jest w ostatniej chwili (last minute).

W Polsce najchętniej wybierane są wyjazdy nad morze i w góry, a PKP Intercity uruchamia dodatkowe pociągi na te trasy.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, kiedy przysługuje ci odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot i co można reklamować w biurze podróży.

Objazdówki i odpoczynek na południu Europy

Klienci biura podróży Itaka na majówkę chętnie wybierają takie kierunku jak Turcja (Side, Alanya, Bodrum, Kemer, Didyma, Kusadasi), Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie, Majorka), Grecja (Kreta, Rodos), Portugalia (Madera), Oman czy Egipt (Hurghada, Marsa Alam).

"Bardzo dużym powodzeniem w tym okresie cieszą się wycieczki objazdowe do Turcji, Włoch, Hiszpanii, Egiptu, Francji, Gruzji i na Maltę, a także city breaks: Londyn, Paryż, Rzym, Madryt. Są także grupy do Dubaju, Kairu i Nowego Jorku. Preferencje klientów odnośnie kierunków są zbliżone do lat ubiegłych, widać natomiast rosnący trend do rezerwacji hoteli z wyższej półki, już nawet nie 4. gwiazdek, ale 5. gwiazdek" - podała Itaka.

Z przekazanych danych biura podróży Fly.pl wynika z kolei, że najpopularniejszymi kierunkami są Turcja, Egipt, Grecja oraz Hiszpania. "Z oferty Turcji najchętniej wybierane są: Alanya, Kemer i Side, w Egipcie: Hurghada i Marsa Alam, w Grecji: Kreta i Półwysep Chalkidiki, w Hiszpanii: Majorka i wybrzeża Costa Brava i Costa Dorada" - doprecyzowało biuro podróży.

Egipt coraz bardziej popularny na majówkę

"Jeśli chodzi o kraje - obserwujemy zdecydowany wzrost udziału Egiptu w wyjazdach majówkowych rok do roku (wzrost udziału rezerwacji z 13,9 proc. w 2024 do 24 proc. w 2025 roku). Pokrywa się to z ogólnym trendem tegorocznych wyjazdów, gdzie Egipt jest w naszej sprzedaży numerem jeden" - dodało.

Na majówkę niewiele taniej niż rok temu, ale nadal trzeba zapłacić sporo

Fly.pl zwróciło uwagę, że wyjazdy majówkowe w 2025 roku są tańsze średnio o 120 zł na rezerwacji - przeciętna cena w 2024 r. wyniosła 6600 zł, natomiast średnia cena za wyjazd majówkowy w dotychczasowej sprzedaży to 6480 zł. "W tym roku również obserwujemy zdecydowany wzrost rezerwacji na krótko przed wylotem, tzw. last minute" - dodało biuro.

Chorwacja i Malta zyskują popularność

Z kolei z danych rezerwacyjnych linii lotniczych Ryanair wynika, że najczęściej wybieranym kierunkiem lotów na przełomie kwietnia i maja są Włochy, gdzie planuje polecieć prawie połowa pasażerów Ryanair z Polski (44 proc.). Drugie miejsce należy do Hiszpanii, którą wybrało 21 proc. pasażerów, a na trzecim miejscu znalazła się Grecja (8 proc.). "Zauważalnym trendem jest coraz większa popularność Chorwacji (7 proc.) oraz Malty (4 proc.)" - zauważył Ryanair.

Linia podkreśliła, że na majówkę Polacy chętnie podróżują do włoskich miast, takich jak Bergamo, Rzym, Bari, Alghero czy Bolonia. "Ogromną popularnością cieszą się również hiszpańskie kierunki - Malaga, Barcelona oraz Alicante. Cieszy nas fakt, że coraz większa liczba turystów dostrzega potencjał majowych wypadów do Chorwacji" - podał przewoźnik.

"Widzimy też, że wyspa Malta zdobywa coraz większą rzeszę fanów wśród polskich podróżnych. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszą się przywrócone w tym sezonie połączenia do Ammanu oraz Tel Avivu" - dodał.

Koleją nad morze i w góry. Będą dodatkowe pary pociągów

Dla podróżnych, którzy wolą wypoczynek w Polsce, PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi, m.in. połączenie z Warszawy do Helu.

Na majówkę Polacy tradycyjnie będą jeździli pociągami nad morze, ale też w góry - do Zakopanego czy w Karkonosze. To będą najbardziej oblegane połączenia kolejowe. Największe obciążenie będzie na kierunek nadmorski, czyli Trójmiasto, Kołobrzeg, Świnoujście - przekazał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

Rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz doprecyzował, że podczas majówki spółka uruchomi dodatkowe 27 pociągów, a 43 pojadą wydłużoną trasą. Ruszy m.in. pociąg EIC Jantar, który będzie jeździł z Warszawy do Helu - obecnie takie pociągi nie kursują, jest to połączenie wakacyjne. Możemy się też spodziewać wydłużonych pociągów w te wszystkie atrakcyjne miejsca, czyli na przykład do Świnoujścia. To są wszystko pociągi, które będą dodatkowo jeździły albo będą wydłużone na majówkę - podkreślił.

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przypomina, że wybierając się na majówkowy wyjazd, warto pamiętać o sprawdzeniu umowy z przewoźnikiem lotniczym, biurem podróży czy hotelem, przed ich podpisaniem, aby wiedzieć do kogo i kiedy zwrócić się z ewentualnym roszczeniem w przypadku opóźnienia lub odwołania wycieczki lub lotu.

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu o odszkodowanie można ubiegać się tylko jeżeli lot odwołano albo opóźniono z przyczyn zależnych od przewoźnika. Kwota rekompensaty jest wtedy zależna od dystansu lotu;

dla lotów do 1,5 tys. km jest to 250 euro na pasażera,

na dystansie między 1,5 tys. km - 3,5 tys. km to 400 euro na osobę,

a powyżej 3,5 tys. km kwota ta wynosi 600 euro.

Dodatkowo, w przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje zwrot ceny biletu, chyba że przewoźnik zaoferuje inne połączenie z punktem docelowym.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Natomiast jeśli opóźnienie bądź odwołanie lotu wynika z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, destabilizacja polityczna, zagrożenie bezpieczeństwa itd.) lub gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną podróżą - pasażerom nie przysługuje prawo do rekompensaty.

Co przysługuje pasażerom? Znaj swoje prawa

W przypadku opóźnionych lotów pasażerom przysługuje tzw. prawo do opieki. Po upływie określonego czasu przedstawiciele linii lotniczych lub przedstawiciele lotniska powinni zaopatrzyć oczekujących pasażerów w posiłki i napoje/vouchery adekwatne do czasu oczekiwania. Jeżeli opieka nie zostanie zagwarantowana, a pasażer samodzielnie poniesie ww. koszty, może domagać się od linii lotniczej zwrotu wydatków na podstawie kopii paragonów lub faktur.

Pasażerowie mają prawo do opieki, jeżeli dystans lotu nie przekracza 1,5 tys. km, a opóźnienie wynosi co najmniej 2 godziny. Dla lotów w UE dłuższych niż 1,5 tys. km oraz lotów o długości pomiędzy 1,5 tys. km, a 3,5 tys. km opóźnienie musi wynieść co najmniej 3 godz., a dla pozostałych lotów - 4 godz.

Ewentualne problemy dotyczące wykupionych wycieczek w biurach podróży również podlegają roszczeniom. Reklamować można każdą niezgodność z umową dotyczącą np. warunków hotelowych (tj. czystości, wielkości pokoju), wyżywienia, dodatkowych udogodnień (tj. możliwości korzystania z basenu, kortu tenisowego), atrakcji przewidzianych w ofercie oraz transportu będącego elementem imprezy turystycznej.