Ambitne plany PKP

PKP Intercity, jako flagowy polski operator kolejowy, nie tylko łączy największe miasta i popularne ośrodki turystyczne w Polsce, ale również umożliwia podróże po Europie. W ubiegłym roku pociągi spółki przewiozły 78,5 mln pasażerów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje podwoić liczbę kursujących pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Nowe połączenie do Chorwacji wydaje się być kolejnym krokiem na drodze do realizacji tych celów.