Karol Nawrocki w sobotę wieczorem przyleciał do USA, gdzie ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Polski prezydent na zaproszenie obchodzącego w niedzielę 80. urodziny amerykańskiego przywódcy weźmie udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.
- Prezydent Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego.
- Podczas wizyty prezydent spotka się z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami oraz Polonią.
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Jak poinformował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent w niedzielę spotka się z politykami, Polakami w Maryland i weźmie udział we mszy świętej.
Przydacz mówił w rozmowie z RMF FM, że w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiadał wcześniej, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".
A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.