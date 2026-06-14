Pod koniec pierwszej połowy Lucas Paqueta efektownie złożył się do strzału, lecz marokański bramkarz Bono popisał się kapitalną interwencją.

Brazylijczycy mieli przewagę na początku drugiej połowy. Igor Thiago uderzył z dystansu, ale nie zaskoczył Bono. Później tempo meczu spadło. Obie drużyny grały ostrożniej i stwarzały znacznie mniej okazji.

Marokański obrońca Issa Diop popełnił poważny błąd, gdy niecelnie podał do tyłu. Do piłki pędził Raphinha, ale został uprzedzony przez bramkarza. Skrzydłowy Barcelony wpadł w Bono, który ucierpiał w tym starciu i potrzebował pomocy sztabu medycznego.

Słoweński sędzia Slavko Vincić doliczył do drugiej połowy 10 minut. Danilo Santos z bliska mógł strzelić zwycięskiego gola, ale trafił w bramkarza, który pewnie złapał piłkę. Następnie Neil El Aynaoui oddał potężny strzał zza pola karnego i zmusił do wysiłku Alissona.

W drugiej kolejce fazy grupowej Brazylia zmierzy się z Haiti, a Maroko - ze Szkocją.

Trenerzy podsumowują mecz

Nie zaczęliśmy dobrze. Było za dużo nerwowości, zbyt często traciliśmy piłkę i przegrywaliśmy dużo indywidualnych pojedynków. Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu - mówił po meczu trener reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti.

W drugiej połowie było lepiej, mieliśmy większą kontrolę. Ale to był generalnie trudny mecz, bo rywale to dobra drużyna. Często wychodzili spod naszego pressingu i przeprowadzali groźne kontrataki - dodawał Włoch.

Podsumowując powiedział, że nie może być zadowolony z pierwszego spotkania, ale też nie jest rozczarowany. Nie wygrywa się mundialu pierwszym meczem - podsumował Włoch.

Z kolei selekcjoner "Lwów Atlasu" Mohamed Ouahbi przyznał, że jeden punkt na otwarcie mundialu i to po spotkaniu z takim przeciwnikiem, jak Brazylia nie jest powodem do zmartwień. Możemy być zadowoleni z tego remisu, także dlatego, że - o czym jestem przekonany - z meczu na meczu będziemy coraz lepsi. Pewnie, że chcieliśmy wygrać, ale to nie mamy powodów do narzekań. To był nasz dobry występ - zaznaczył.

Jak tłumaczył, w drugiej połowie zdecydował się na zmiany, bo w jego zespole zaczęły się mnożyć błędy, których powodem było m.in. zmęczenie. Za to mogę być dumny z tego, jak wychodziliśmy spod pressingu, z jaką odwagą rozgrywaliśmy akcje, jaki spokój moi piłkarze zachowywali w trudnych sytuacjach. W tych aspektach na pewno zdaliśmy egzamin - dodał.

Ouahbi zwrócił uwagę, że na obiekcie w East Rutherford najwyżej 20 procent kibiców stanowili Marokańczycy.