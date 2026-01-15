W środę, 14 stycznia, w przychodni zdrowia psychicznego przy ulicy Bony w Częstochowie doszło do brutalnego ataku na lekarkę. Sprawca został obezwładniony przez portiera i innego pacjenta. Sprawą zajmuje się prokuratura.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło w środę około godziny 11:00. Pacjent, który miał stawić się na badania, wszedł do gabinetu lekarki w przychodni zdrowia psychicznego przy ulicy Bony w Częstochowie - informuje tvn24.pl.

Po kilku minutach z pomieszczenia rozległy się wołania o pomoc. Świadkowie natychmiast zareagowali.

Według relacji świadków napastnik zaatakował lekarkę, która „leżała pod kaloryferem, była cała we krwi”.

Następnie mężczyzna skierował swoją agresję w stronę innych pracowników przychodni. Dwóch lekarzy schroniło się w sąsiednim gabinecie, a napastnik uszkodził drzwi i meble.

Ostatecznie został obezwładniony przez portiera i jednego z pacjentów.

Ranni trafiki do szpitala

Ranna lekarka oraz portier zostali przewiezieni do szpitala. Po opatrzeniu lekarka została wypuszczona do domu.

Napastnik był wcześniej znany pracownikom ochrony zdrowia psychicznego. Policja i prokuratura prowadzą postępowanie w tej sprawie.