Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz francuska Naval Group podpisały umowę o współpracy przemysłowej, która otwiera nowy rozdział w relacjach obu firm. Porozumienie dotyczy zaawansowanej produkcji okrętów podwodnych i innych wyspecjalizowanych jednostek, a także integracji polskiego przemysłu obronnego z globalnym łańcuchem dostaw.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Naval Group zacieśniają współpracę. Nowa umowa w sektorze morskim / Shutterstock

W środę, 3 września 2025 roku, przedstawiciele PGZ S.A., PGZ Stoczni Wojennej oraz Naval Group podpisali w Warszawie umowę o współpracy przemysłowej (ICA) w sektorze morskim, dotyczącą zaawansowanej produkcji związanej z budową okrętów podwodnych i innych wysoce wyspecjalizowanych jednostek.

Dokument stanowi ważny krok w rozwoju strategicznych relacji pomiędzy Polską a Francją, będąc jednocześnie realizacją postanowień Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni, podpisanego w maju tego roku w Nancy.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy podpisać umowę z PGZ, główną grupą przemysłową sektora obronnego w Polsce i kluczowym partnerem dla Naval Group. Umowa ta odzwierciedla nasze wspólne ambicje rozwijania silnej, suwerennej i gotowej na przyszłość bazy przemysłowej Marynarki Wojennej w Polsce oraz budowania długoterminowej współpracy przemysłowej z korzyścią dla obu naszych krajów - podkreśliła Marie-Laure Bourgeois, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Naval Group.

Z kolei Jan Grabowski, wiceprezes zarządu PGZ S.A., zwrócił uwagę na znaczenie partnerstwa z francuskim koncernem: Naval Group jest globalnym liderem w produkcji okrętów zarówno nawodnych, jak i podwodnych, w tym tych wymagających najwyższych kompetencji. Nasze zatwierdzone partnerstwo znacząco zwiększy moce produkcyjne polskiego przemysłu, zapewniając jednocześnie odpowiednio przeszkolone kadry i potencjał technologiczny do realizacji zadań produkcyjnych dla francuskiego partnera.

Nowa umowa ma przyczynić się do wzmocnienia pozycji polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej oraz pogłębienia strategicznego partnerstwa pomiędzy Polską a Francją w sektorze morskim.

Naval Group to francuska spółka państwowa specjalizująca się w projektowaniu, budowie i serwisowaniu okrętów wojennych, w tym okrętów podwodnych i nawodnych. Firma jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu morskiego dla marynarek wojennych, a jej głównym klientem jest francuska Marynarka Wojenna. Naval Group działa również na rynkach międzynarodowych, realizując projekty dla wielu państw, m.in. Australii, Indii, Brazylii czy Egiptu.