Wiceminister sprawiedliwości i nowo wybrany z list PiS europoseł Patryk Jaki będzie w czwartek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Robert Mazurek zapyta polityka m.in. o rozstrzygnięcia i rekordową frekwencję w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, zbliżającą się rekonstrukcję rządu i kandydatów na jego następcę na stanowisku wiceszefa resortu sprawiedliwości, a także o przygotowania do wyjazdu do Brukseli. Zapraszamy!

