Nie mam zamiaru rezygnować z mandatu w Parlamencie Europejskim. Chcę tam jechać - deklaruje zdecydowanie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ucinając spekulacje w tej sprawie. Do rezygnacji z mandatu i pozostania w rządzie zachęcali ją - jak donosi dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda - niektórzy politycy PiS. A to dlatego, że nawet sama minister nie spodziewała się wyboru do europarlamentu.

