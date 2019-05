​"Toczyliśmy ciężki bój. Pogratulowałem ( regionalnie - przyp.red ) Joachimowi Brudzińskiemu. Jest twardym politykiem. Nie zawsze kampania była czysta, ale gratuluje" - mówi były minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz, który w wyborach do PE zdobył 240 tysięcy głosów. Pytany, czy pogratuluje PiS wygranej, gość Roberta Mazurka mówi: wygrali, szacun. Następnym razem przegrają - podkreślił.

Nie jestem zwolennikiem analiz. A dlaczego, a kto, a po co. Jestem lekarzem pediatrą. Pracowałem na oddziale onkologii, wiem, że szybko trzeba postawić diagnozę i lecieć dalej - mówi o wyniku Koalicji Europejskiej w wyborach do PE były minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz. Jak dodaje, w kampanii był blisko ludzi. Odwiedzał wsie i miasteczka.



Bądźcie optymistami. Nie ma się co mazać, trzeba już ruszać w teren - dodaje Bartosz Arłukowicz, pytany o jesienne wybory. Jak podkreśla, trzeba wybrać kilka najważniejszych punktów i jasno mówić o nich ludziom.



Pytany przez Roberta Mazurka o wyjazd do Brukseli, poranny gość RMF FM tłumaczy, że trzeba przenieść się do innej pracy. Pakuję się, ale wrócę tu. W sensie politycznym nie wyprowadzam się z Warszawy. Chcę robić politykę, kocham ją - zaznacza.





Robert Mazurek: Czy pan pogratuluje zwycięzcom, bo jakoś nikt nie chce pogratulować PiS-owi? Donald Tusk się wczoraj nie zdobył na złożenie takich gratulacji.

Bartosz Arłukowicz: Ja gratulowałem regionalnie Joachimowi Brudzińskiemu, bo uważam, że też zdobył dobry wynik. Toczyliśmy ciężki bój. To był twardy bój twardych facetów na ubitej ziemi. Walczyliśmy o głosy. Joachim jest też twardym politykiem. Szedł przez tę kampanię mocno, więc rywalizacja była. Za to mu też dziękuję. Ona nie zawsze była też czysta, ale ok, zapominamy o tym. Gratuluję.

Zwycięzcom, pytam tak w ogóle PiS-owi, który wygrywa w Polsce.

Ja nie mam z tym problemu. Wygrali - szacun. Następnym razem przegrają.

Pan wygrał i to trzeba powiedzieć - moje gratulacje - 240 tysięcy. Przeskoczył pan pierwszego na swojej liście europosła wieloletniego Liberadzkiego, który ma niespełna 100 tysięcy. Ponad dwa razy więcej głosów - naprawdę szacun. Jest pan prawie tak dobry jak Patryk Jaki.

Bardzo dziękuję mieszkańcom Zachodniopomorskiego i Lubuskiego za zaufanie. To jest wynik wieloletniej pracy w regionie, bo oprócz tego, że jestem politykiem krajowym, pracuję w Sejmie, to jednak starałem się przez lata te być bardzo w regionie.

Panie pośle, to może były fatalnie ułożone te listy? Niech pan zwróci uwagę, że pan dostaje z drugiego miejsca więcej niż Włodzimierz Cimoszewicz "jedynka" w Warszawie. Dostaje pan więcej niż Róża Thun "jedynka" w Krakowie. Patryk Jaki z trzeciego miejsca PiS-u w Małopolsce dostaje prawie 260 tysięcy. Niesamowite.

Wie pan co mnie cieszy? Ja wychowałem się w Darłowie. I mnie najbardziej cieszy, że Koszalinie - to miasto tuż obok, sąsiednie, duże - dostałem więcej głosów niż cała lista PiS-u. To jest dla mnie satysfakcja ogromna, bo w Koszalinie pracowałem bardzo ciężko, byłem z mieszkańcami Koszalina wiele, wiele dnie. Schodziliśmy giełdę koszalińską wszerz i wzdłuż.

A zwrócił pan uwagę na to, że - nawet media anglojęzyczne zwróciły uwagę - PiS wprowadza do europarlamentu 41 proc. to są kobiety, a z waszej listy tylko 28 proc. Co się stało? Nie lubicie kobiet w Koalicji Europejskiej?

Nie, to jest jakiś taki zbieg okoliczności. W ogóle wyniki tych wyborów są zaskakujące.

Biedny PiS musi teraz znaleźć zastępcę dla Elżbiety Rafalskiej.

Często się zdarzało tak, jednak to o czym pan mówił, że miejsca drugie, trzecie, brały dobre wyniki i to dobrze. Złożyło się tak z kobietami i myślę, że trzeba nad tym popracować w następnych wyborach i to nie ma co tutaj kruszyć kopii.

Zostawmy w takim razie gratulacje...

Listy były ułożone tak, że było 50 na 50. I to jest ważne.

Jak słyszę, wśród publicystów głównie, ale też niektórzy politycy Platformy, politycy Koalicji mówią, że trzeba wyciągnąć wnioski personalne. Czy polecą głowy w Platformie? To piąta porażka z rzędu.

Ja nie jestem zwolennikiem rozliczeń, analiz przewlekłych - a dlaczego, a co...

No to zróbmy to szybko.

Ja jestem lekarzem pediatrą, pracowałem wiele lat na oddziale onkologii. Przepraszam, że robię taką symulację... Jak jest jakiś problem, trzeba postawić diagnozę i na dużej szybkości wdrożyć leczenie i jedziemy dalej. I tutaj się nie ma co naprawdę mazać. Jedziemy do nowych wyborów.

Proszę bardzo. Jest jakiś problem z Koalicji Europejskiej? Bo pan mówi - postawić diagnozę. To postawmy diagnozę.

Trzeba zdiagnozować, dlaczego przegraliśmy wybory.

Panie doktorze, dlaczego przegraliście?

Zanim w studiu RMF FM o tym z panem porozmawiam, to najpierw trzeba porozmawiać na spotkaniu wewnętrznym.

Ale pan musi mieć jakieś przemyślenia?

Ale oczywiście, że mam. Uważam, że kampanię wygrywa się będąc bardzo blisko ludzi w najmniejszych miejscowościach, miastach, miasteczkach. Uważam, że ta robota jest po prostu przed nami do wykonania i uważam, że powinniśmy ruszać już natychmiast z koleżankami z kolegami w następną kampanię. I jedziemy na dół po prostu.

Pan, tak samo jak Beata Szydło czy Patryk Jaki, rzeczywiście byliście wszędzie, w każdej wsi - to prawda. I taka pracowitość pokazuje, że później są żniwa, macie głos.

Wie pan, ja jestem po imieniu z dużą częścią sołtysów w Zachodniopomorskiem, poznawałem większość szefowych kół gospodyń wiejskich, strażaków. To są fajni ludzie, ja ich po prostu lubię i mam wrażenie, że my się w ogóle polubiliśmy przez te ostatnie miesiące. Bo oni zobaczyli, że my mamy podwinięte rękawy, jesteśmy tam z nimi. I to nie były rękawy podwinięte pod telewizor, bo nie ciągnąłem za sobą kamer, tylko naprawdę pojechaliśmy do Słowenkowa. Był pan kiedyś w Słowenkowie?

Nie, ale byłem w Reczu.

Proszę nie porównywać Recza - wielkiego miasta - do Słowenkowa.

Recz jest bardzo wielkim miastem...

Ja muszę to powiedzieć - mieliśmy awarię samochodu ...

