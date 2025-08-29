W piątek w Gnieźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe abp. Józefa Kowalczyka, wybitnego hierarchy Kościoła katolickiego, byłego nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Zmarły duchowny został pochowany w podziemiach katedry gnieźnieńskiej, w nekropolii Prymasów Polski. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Kościoła, władz państwowych oraz licznie zgromadzeni wierni.

Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989-2010, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 2010-2014, zmarł 20 sierpnia w wieku 86 lat. / PAP

Od wczesnych godzin porannych w piątek trwało czuwanie modlitewne przy trumnie abp. Józefa Kowalczyka w katedrze gnieźnieńskiej. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta pogrzebowa, której przewodniczył metropolita gnieźnieński i prymas Polski abp Wojciech Polak. Wspólnie z nim liturgię koncelebrowali m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, metropolita białostocki abp Józef Guzdek, nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi oraz nuncjusz apostolski we Francji abp Celestino Migliore.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się także przedstawiciele rządu z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, a także reprezentanci władz lokalnych i wojewódzkich. Obecność tak wielu osób podkreślała rangę i znaczenie zmarłego hierarchy dla Kościoła i państwa.

Wspomnienie życia i zasług abp. Kowalczyka

W homilii prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał bogaty życiorys zmarłego duchownego. Wspominał jego rodzinny dom, lata spędzone w warmińskim seminarium duchownym, pierwszą parafię w Kwidzynie oraz studia prawnicze w Lublinie i Rzymie. Szczególne miejsce w życiu abp. Kowalczyka zajmowała praca w Stolicy Apostolskiej oraz wieloletnia posługa w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.

Abp Kowalczyk był znany z ogromnego zaangażowania w powierzane mu zadania. Jego działalność obejmowała m.in. przywrócenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, reformę struktur administracyjnych Kościoła w Polsce oraz udział w negocjacjach i podpisaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Prymas Polak podkreślił, że wiara wyniesiona z rodzinnego domu była dla abp. Kowalczyka fundamentem, który pozwalał mu z pokorą i oddaniem realizować powierzone misje.

Podczas uroczystości odczytano list kondolencyjny od sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina, który podkreślił zasługi abp. Kowalczyka jako bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II oraz oddanego sługi Kościoła. W liście zaznaczono, że papież łączy się duchowo z uczestnikami pogrzebu, dziękując Bogu za gorliwą posługę zmarłego hierarchy.

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda przypomniał, że abp Kowalczyk był współtwórcą obecnego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce i przez wiele lat pełnił funkcję Nuncjusza Apostolskiego w czasach przełomowych dla kraju. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że abp Kowalczyk odegrał kluczową rolę w odtworzeniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, co miało fundamentalne znaczenie dla kształtowania wolności i swobód obywatelskich oraz religijnych w Polsce.

Ostatnia droga i miejsce spoczynku

Po zakończeniu mszy świętej trumna z ciałem abp. Józefa Kowalczyka została złożona w podziemiach katedry gnieźnieńskiej, wśród innych prymasów Polski. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już w czwartek po południu, kiedy to trumna została wprowadzona do katedry, a następnie odprawiono mszę św. żałobną i czuwanie modlitewne.

Wcześniej, w rodzinnej parafii abp. Kowalczyka w Jadownikach Mokrych, odbyła się msza św. żałobna oraz procesja z trumną zmarłego z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Caritas, którego był inicjatorem, do kościoła parafialnego.