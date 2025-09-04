​Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował w czwartek, że 16 września prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę nie tylko w Berlinie, ale także w Paryżu. Jak przekazał, jednym z głównych tematów rozmów ma być umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosuru.

Prezydent Karol Nawrocki spotka się w Paryżu z Emmanuelem Macronem / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP

Karol Nawrocki w czwartek rozpoczął dwudniową wizytę we Włoszech, gdzie w Rzymie rozmawiał z premier Giorgią Meloni. W piątek prezydent RP zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotka się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

Przydacz: Prezydent uda się do Paryża

Po rozmowie Nawrockiego i Meloni, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej przekazał dziennikarzom, że po stronie włoskiej jest "dużo zrozumienia i dużo wspólnego myślenia" w sprawie umowy z państwami Mercosuru. Dodał, że nie można pozwolić na zdominowanie europejskich rynków rolnych przez "obce państwa, pozaeuropejskie".

Unia Europejska musi w odpowiedni sposób bronić i chronić swój rynek, więc ta sprawa będzie na pewno jeszcze dyskutowana w przyszłości, także i z drugim kluczowym partnerem w tym zakresie, czyli z prezydentem (Francji Emmanuelem) Macronem, bo jedną z kolejnych stolic, do których uda się prezydent Karol Nawrocki tuż po Wilnie i Helsinkach będzie Paryż - zapowiedział Przydacz.

Jak poinformował Marcin Przydacz, 16 września Karol Nawrocki planuje rozmowy nie tylko w Berlinie, ale także w Paryżu.

Umowa z Mercosurem

Podkreślił, że tematyka dotycząca umowy z Mercosurem będzie jedną z wiodących.

Przydacz stwierdził, że obecny polski rząd nie utrzymał mniejszości blokującej, która była w UE jeszcze przed grudniem 2023 roku. Dzisiaj jest pilna potrzeba odbudowania tej mniejszości, pan prezydent zrobi wszystko, aby ten blok państw utrzymać - zadeklarował szef BPM.

Wracając do wizyty Nawrockiego we Włoszech, Przydacz powiedział, że podczas piątkowej audiencji u papieża Leona XIV poruszona zostanie także problematyka bezpieczeństwa w regionie Europy. Ale myślę, że pan prezydent porozmawia z papieżem o globalnej sytuacji, także o tych wyzwaniach, które Kościół obserwuje w zakresie konieczności utrzymania pokoju w innych częściach świata - zapowiedział szef BPM.