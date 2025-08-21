W nocy 20 sierpnia 2025 roku, w wieku 86 lat, zmarł abp senior Józef Kowalczyk. Przez wiele lat był nuncjuszem apostolskim w Polsce (1989-2010), a w latach 2010-2014 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, prymasem Polski.

Abp Józef Kowalczyk nie żyje. Miał 86 lat / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Abp Józef Kowalczyk przez ponad dwie dekady miał wpływ na nominacje biskupie w Polsce. Był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, doprowadził do odtworzenia w 1991 r. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, negocjował i podpisał w 1993 r. umowę konkordatową między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

Wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech.

Abp Kowalczyk, jak informuje biuro prasowe Episkopatu, zmarł w szpitalu w Tarnowie, gdzie od ponad trzech tygodni przebywał w poważnym stanie.

Informacje o pogrzebie zostaną przekazane w późniejszym czasie.