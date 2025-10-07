Marcin Pióro, prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl, jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna miał doprowadzić do szkód klientów o łącznej wartości ponad 125 mln zł.

Marcin Pióro jest poszukiwany przez Interpol / Shutterstock

Marcin Pióro jest poszukiwany przez Interpol za oszustwo i pranie pieniędzy. Wiadomo, że mężczyzny nie ma w Polsce - od końca lipca jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd na wniosek śledczych.

Klienci stracili pieniądze

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 roku prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. W marcu prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi Pióro, ale mężczyzna przebywa poza granicami kraju.

Marcin Pióro jest poszukiwany przez Interpol / Interpol / Zrzut ekranu

Niedawno, pod koniec września śledczy zmienili i uzupełnili zarzuty dla podejrzanego. Uwzględnili jako poszkodowane kolejne osoby, a łączną wysokość wyrządzonej klientom serwisu szkody określili na ponad 125 mln zł. Wcześniej szacowali ją na 112 mln zł.



Poznańska prokuratura przekazała także, że postanowieniami Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 19 i 24 września utrzymano w mocy blokady rachunków bankowych spółek Cinkciarz.pl sp. z o.o., Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Holding sp. z o.o.

Jak to się zaczęło?

Na początku października 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów na realizację usług wymiany walut przez internetowy kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał z kolei, że otrzymał 13 skarg na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.



Dzień później KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. W październiku, po zawiadomieniu złożonym przez KNF, poznańska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut.



Pod koniec grudnia prokuratura zdecydowała o zablokowaniu łącznie 328 rachunków bankowych firmy świadczącej usługi internetowej wymiany walut.

Członek zarządu i główna księgowa zatrzymana

W marcu zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa, poprzez doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Robert G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego.

W tym samym czasie prokuratorzy zdecydowali również o przedstawieniu zarzutów prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi Pióro. Mężczyzna nie został jednak przesłuchany, bo przebywa poza granicami kraju. W tamtym okresie łączną kwotę wyrządzonych szkód śledczy szacowali na ponad 49 mln zł, a później na ponad 112 mln zł.



Pod koniec maja poznański sąd na wniosek śledczych tymczasowo aresztował w tej sprawie także Monikę J. główną księgową oraz prokurentkę spółki Cinkciarz.pl. Podejrzanej zarzucono współdziałanie w popełnieniu oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Podejrzanym w tej sprawie grozi do 25 lat więzienia.