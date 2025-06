​9 lipca sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla prezesa spółki Cinkciarz.pl - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Z wnioskiem o to wystąpiła Prokuratura Regionalna w Poznaniu, która chce mieć podstawę do ścigania Marcina P. listem gończym. Ma on usłyszeć zarzuty w związku z doprowadzeniem wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Kluczowe w sprawie są trzy osoby - tłumaczy dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Dwie z nich są już aresztowane. Chodzi o członka zarządu Cinkciarza, prezesa spółki Conotoxia Roberta G. oraz o główną księgową tej spółki Monikę J. Według śledczych te osoby powinny odpowiedzieć za wprowadzenie w błąd klientów aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl co do faktycznego przeznaczenia środków finansowych, które pokrzywdzeni wpłacali w ramach internetowej wymiany walut. Podobne zarzuty mają być stawiane także Marcinowi P., który jak dotąd jest nieuchwytny dla organów ścigania. Na tę chwilę mowa o siedmiu tysiącach pokrzywdzonych klientów internetowej platformy i o oszustwie wynoszącym w sumie ponad 112 milionów złotych.