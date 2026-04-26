​Wraz ze zmianą pór roku na stacjach paliw w Polsce pojawiają się różne rodzaje paliw, które mają zapewnić bezproblemową pracę silnika zarówno podczas siarczystych mrozów, jak i upalnych dni. Sprawdź, kiedy wprowadzane jest paliwo zimowe, czym różni się od letniego i jakie znaczenie mają sezonowe mieszanki dla Twojego samochodu.

/ Shutterstock

Paliwa sezonowe są obowiązkowe - ich sprzedaż reguluje polskie prawo.

Stacje automatycznie dostosowują ofertę do sezonu - kierowca nie musi pytać o rodzaj paliwa.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl.

Zmiany temperatur w Polsce są na tyle znaczące, że wymagają dostosowania składu paliw do warunków atmosferycznych. Zimą, gdy słupki rtęci spadają poniżej zera, a latem, gdy temperatury sięgają nawet 35 stopni Celsjusza, silniki samochodów potrzebują odpowiedniego wsparcia, by działać sprawnie i bezpiecznie. Dlatego na stacjach paliw pojawiają się sezonowe mieszanki - zimowe i letnie - które różnią się składem i właściwościami.

Olej napędowy - największe wyzwanie zimy

Diesel jest najbardziej wrażliwy na niskie temperatury. W mroźne dni standardowy olej napędowy może gęstnieć, co utrudnia rozruch silnika i grozi uszkodzeniem układu paliwowego. Dlatego zimą na stacjach pojawia się specjalny olej napędowy o zmodyfikowanym składzie, który pozwala zachować płynność nawet przy temperaturach sięgających -35 st. C.

Najważniejsze cechy zimowego diesla:

obniżona temperatura mętnienia (do -10 st. C),

wysoka odporność na blokadę filtra (CFPP nawet do -20 st. C, a w wersjach arktycznych -30 st. C),

zawartość dodatków depresyjnych i czyszczących,

lepsze właściwości filtracyjne.

Sprzedaż letniej wersji diesla rozpoczęła się w Polsce 16 kwietnia.

Benzyna zimowa i letnia - co się zmienia?

W przypadku benzyny różnice sezonowe dotyczą głównie lotności paliwa. Zimowa benzyna zawiera więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika nawet podczas dużych mrozów. Dodatkowo, stosowane są specjalne dodatki czyszczące, które chronią układ paliwowy przed zanieczyszczeniami i korozją.

Letnia odmiana benzyny charakteryzuje się mniejszą lotnością. Wysoka lotność w cieplejszych miesiącach mogłaby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje podczas tankowania.

Letnia wersja benzyny zacznie być sprzedawana od 1 maja.

LPG - sezonowe mieszanki gazu

W przypadku aut z instalacją gazową również stosuje się sezonowe mieszanki. Latem w LPG dominuje butan, który jest bardziej wydajny, ale gorzej odparowuje w niskich temperaturach. Zimą proporcje zmieniają się na korzyść propanu, który lepiej radzi sobie z odparowywaniem przy mrozie, zapewniając bezproblemowy rozruch silnika.

Prawo i kontrole - sezonowe paliwa pod lupą

W Polsce sprzedaż paliw sezonowych jest obowiązkowa i regulowana przez normy PN-EN 590 (olej napędowy) oraz PN-EN 228 (benzyna). Przestrzegania tych przepisów pilnują Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa. W przypadku nieprawidłowości stacje mogą zostać ukarane grzywną lub nakazem wycofania nieodpowiedniego paliwa.