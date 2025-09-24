Prezydent Karol Nawrocki podczas wczorajszego pobytu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak przyznał prezydent Nawrocki, rozmowa dotyczyła wtorkowego wystąpienia Donalda Trumpa na forum ONZ. "Pan prezydent nawiązał także do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej" - mówił Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. We wtorek wystąpił na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkał się tam także z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Wczoraj razem z moją małżonką, Martą, miałem okazję spotkać się z prezydentem Trumpem i pierwszą damą Melanią Trump - mówił na briefingu prezydent. Jak dodał, to spotkanie odnosiło się wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa na forum ONZ. Przekazałem panu prezydentowi, że to było świetne wystąpienie - dodał Karol Nawrocki.
Pan prezydent Donald Trump nawiązał do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Było to bardzo miłe spotkanie - ocenił Prezydent RP.