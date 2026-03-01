Ledwo zdążysz rozpakować przesyłkę, a twój kot już okupuje karton? Za tym zachowaniem kryje się znacznie więcej niż tylko kocia zabawa! Sprawdzamy, skąd bierze się fascynacja kotów pudełkami i co na ten temat mówią eksperci.

Koty wybierają kartony, bo zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i prywatności.

Karton działa jak izolator, zapewniając kotom ciepło i komfort.

Kartony to nie tylko miejsce do spania, ale i zabawy oraz drapania.

Instynkt łowcy czy potrzeba bezpieczeństwa? Koci świat widziany z kartonu

Wielu opiekunów kotów zna ten scenariusz: otwierasz paczkę, odkładasz karton na bok, a twój mruczek już siedzi w środku, jakby od zawsze czekał na ten moment. Co sprawia, że nawet najdroższe legowisko przegrywa z pozornie zwykłym pudłem?

Ograniczenie przez ściany kartonu daje kotom poczucie osłony i sprawia, że miejsce do spania jest szczególnie atrakcyjne - zauważa Nicholas Dodman, były profesor zachowań zwierząt na Uniwersytecie Tufts w rozmowie z CBS News.

To wcale nie taki kaprys - koty, jako drapieżniki i jednocześnie potencjalne ofiary, instynktownie szukają miejsc, które zapewniają im ochronę i możliwość obserwacji otoczenia. W naturze wybierają drzewa, szczeliny skalne czy gęste zarośla - w domu rolę tę przejmują właśnie kartony.

Karton - koci azyl i prywatny pokój

Każdy kot potrzebuje swojego miejsca, gdzie może się schować, zrelaksować i poczuć bezpiecznie. Karton, dzięki swoim ścianom, daje poczucie intymności, a jednocześnie pozwala mruczkowi mieć oko na wszystko, co dzieje się wokół. To nie tylko zabawka - to prawdziwy koci azyl.

Z badań Uniwersytetu w Utrechcie wynika, że koty ze schronisk, które mają dostęp do pudełek, szybciej się aklimatyzują i wykazują niższy poziom stresu. Pudełko staje się dla nich kontrolowaną, znaną bazą, która ułatwia adaptację do nowego otoczenia.

W praktyce oznacza to, że podczas przeprowadzki lub w innych stresujących sytuacjach, zwykły karton może być dla kota najlepszym wsparciem.

Ciepła jaskinia na chłodne dni

Karton to nie tylko schronienie, ale i... naturalny izolator! Koty uwielbiają ciepło, a temperatura komfortowa dla nich jest znacznie wyższa niż dla ludzi. Zwinięty w pudełku kot zachowuje swoje ciepło, a tektura ogranicza jego utratę - tworząc przyjemny mikroklimat, niczym mała jaskinia.

Kocia ciekawość - nowy karton musi zostać zbadany!

Nie zapominajmy, że koty to mistrzowie eksploracji. Nowa paczka to nie tylko nowy zapach, ale i potencjalna kryjówka. Twój kot musi sprawdzić, czy pudełko nadaje się na punkt obserwacyjny, miejsce do leżenia, a może nawet na arenę do zabawy.

Reakcja na nowe kartony nie jest więc przypadkowa. To naturalna potrzeba kota, by znać swoje terytorium i szybko zająć potencjalnie przydatne miejsca. W końcu kto pierwszy, ten lepszy!

Miejsce do spania, zabawy i... drapania!

Koty przesypiają nawet 16 godzin dziennie - odpowiednie miejsce do odpoczynku to dla nich podstawa. Karton oferuje idealne warunki: ochronę, możliwość obserwacji i komfort cieplny. Ale to nie wszystko!

Tektura to też świetny materiał do drapania i gryzienia. Koty mogą testować na niej swoje pazurki, bawić się w polowanie, a nawet wyskakiwać z pudełka, zaskakując przechodzących domowników.

