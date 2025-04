Jest zgoda Departament Stanu USA na sprzedaż Polsce 400 rakiet średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120D. Ich koszt to do 1,33 mld dolarów - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Szacowana przez Pentagon cena zakupu rakiet to 1,3 mld dolarów. / Shutterstock Według komunikatu Polska ma kupić 400 pocisków do myśliwców AIM-120D3 AMRAAM o zasięgu do 180 km oraz 16 sekcji naprowadzających i inny powiązany sprzęt. Szacowana przez Pentagon cena to 1,3 mld dolarów. O decyzji poinformował też na portalu X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Strategiczna współpraca Polski i USA przynosi efekty - najnowsze pociski powietrze-powietrze trafią do naszych Sił Powietrznych! Departament Stanu USA właśnie wyraził zgodę na zakup przez Polskę 400 najnowszych pocisków rakietowych AIM-120D3. Ich zasięg sięga nawet do 180 kilometrów. To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - ocenił wicepremier. Jak napisano w komunikacie DSCA, zakup rakiet ma "poprawić zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zapewnienie obrony powietrznej w celu ochrony polskich i sojuszniczych sił zbrojnych w okresie przejściowym lub podczas walki, a także znacząco zwiększy polski wkład w spełnianie wymogów NATO". Jest to już kolejna partia amunicji lotniczej zakupiona przez Polskę od USA. Rok temu MON podpisał umowę na kupno starszej wersji tych samych rakiet, AIM-120C, za 850 mln dolarów. Pociski te mają służyć jako amunicja dla F-16. Dodatkowo Polska zamówiła również 800 pocisków powietrze-ziemia JASSM o zasięgu niemal 1000 km za cenę maksymalną do 1,7 mld dol. oraz 232 pociski taktyczne powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II za cenę do 219 mln dolarów.