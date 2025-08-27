Koronawirus ponownie daje o sobie znać. W Polsce pojawiły się dwa nowe podwarianty - Nimbus i Stratus, które od kilku tygodni rozprzestrzeniają się w kraju. Lekarze podkreślają, że objawy mogą być nietypowe - pacjenci skarżą się m.in. na "gardło jak pocięte żyletkami" czy dolegliwości żołądkowe.

Nietypowe objawy nowych wariantów COVID-19 / Shutterstock

Eksperci nie mają wątpliwości: jesień, powrót uczniów do szkół i wzrost zachorowań na infekcje sezonowe oznaczają kolejną falę zakażeń. Notujemy pewne wzrosty zachorowań na COVID-19. To wskazuje na to, że powoli zbliżamy się do początku sezonu infekcyjnego - nadchodzi jesień, więc na pewno spodziewamy się wzrostu zakażeń grypą i wzrostu zakażeń koronawirusem - mówi w rozmowie z Medonetem Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dodaje, że w dużej mierze za obecne przypadki odpowiadają podróże. Podróżując po całym świecie, przywozimy COVID-19 z różnych miejsc. Jeżeli w innych krajach notujemy wzrosty zakażeń, to w konsekwencji będą i u nas - wyjaśnił.

COVID-19 w natarciu. Pojawiły się nietypowe objawy

Wariant Nimbus (NB.1.8.1) powoduje wyjątkowo silny ból gardła, często opisywany przez pacjentów jako "żyletki w gardle". Może też wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, biegunki czy zaparcia.

Stratus (XFG), nazywany przez specjalistów "wariantem Frankensteina", ze względu na swoje rekombinowane pochodzenie daje podobne symptomy do wcześniejszych mutacji Omikrona - kaszel, katar, zmęczenie czy bóle mięśni.

Choć żaden z nowych wariantów nie powoduje cięższego przebiegu choroby niż wcześniejsze mutacje, ich szybkie rozprzestrzenianie się skłania placówki medyczne do większej ostrożności. Niektóre szpitale wprowadzają ograniczenia odwiedzin, a osoby wchodzące na oddziały muszą zakładać maseczki i dezynfekować ręce.

Rzecznik GIS Marek Waszczewski zaznacza jednak, że decyzje należą do dyrekcji poszczególnych placówek. To nie jest w żadnym wypadku zamach na naszą wolność, tylko kwestia bezpieczeństwa osób, które w szpitalach leżą. To sprawa naszej wspólnej odpowiedzialności za najsłabszych - mówi Medonetowi.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w pierwszej połowie sierpnia odnotowano 4172 zakażenia koronawirusem. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (13 742), ale jednocześnie dwukrotnie więcej niż w lipcu.

Na razie w Polsce nie ma systemu monitorowania zakażeń w czasie rzeczywistym. Ma się to jednak wkrótce zmienić.

Szczepionki dopiero pod koniec września

Nowa szczepionka przeciw COVID-19, dostosowana do wariantu Nimbus, trafi do Polski najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Pacjenci jednak już dziś żywo interesują się szczepieniami.

Eksperci przypominają, by w przypadku objawów infekcji wirusowych testować się, zwłaszcza osoby z grup ryzyka. Testy "combo" (COVID-19 + grypa + RSV) są dostępne w aptekach i przychodniach POZ, choć obecnie wykonywanych jest ich niewiele.