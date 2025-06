Od wtorku w mObywatelu dostępne są usługi, dzięki którym użytkownicy mogą zawiesić dowód osobisty lub złożyć wniosek o jego unieważnienie. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, w aplikacji można też sprawdzić ważność dokumentu swojego lub innej osoby.

Osoby, które są pewne, że utraciły swój dowód osobisty lub ich dokument został zniszczony, mogą od razu zgłosić jego unieważnienie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W aplikacji mObywatel można zawiesić lub unieważnić dowód osobisty w kilka chwil.

Nowa funkcja pozwala też sprawdzić ważność dowodu - swojego lub innej osoby.

Zawieszenie działa od razu, a jeśli dowód się odnajdzie, można je cofnąć w ciągu 14 dni.

Dowód zniknął? Klik i zawieszony

"Osoba, która straciła dowód lub nie może go znaleźć, dzięki aplikacji od razu go zawiesi. Jeśli ktoś przystępuje do podpisania umowy lub załatwia inne formalności, sprawdzi z kolei, czy dowód osobisty każdej ze stron jest ważny i nie został zawieszony. Wszystko to za pomocą aplikacji mObywatel i telefonu, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu" - wyjaśnił cytowany w komunikacie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Aby zgłosić zawieszenie lub unieważnienie dowodu osobistego, należy wybrać opcję "załatw sprawę" na liście usług w aplikacji mObywatel, a następnie w zakładce "dowód osobisty" wypełnić zgłoszenie i wysłać je w aplikacji.