Od 1 września polscy kierowcy mogą korzystać z przełomowej aplikacji mStłuczka, dostępnej w ramach systemu mObywatel. Nowe rozwiązanie pozwala na błyskawiczne zgłaszanie szkód komunikacyjnych bez konieczności wypełniania tradycyjnych papierowych oświadczeń. Już w pierwszym miesiącu działania aplikacji odnotowano ponad 1300 zgłoszeń, co potwierdza, że cyfrowa rewolucja w likwidacji szkód staje się faktem.

mStłuczka bije rekordy popularności / Shutterstock

Narzędzie znacząco upraszcza i skraca proces zgłaszania szkody po kolizji drogowej. Dzięki integracji z państwowymi rejestrami, większość danych uzupełniana jest automatycznie, co minimalizuje ryzyko błędów i oszczędza czas kierowców.

Jak informuje "Rzeczpospolita", w ciągu pierwszego miesiąca działania aplikacji zgłoszono ponad 1300 stłuczek.

Aplikacja mStłuczka pozwala na sporządzenie wspólnego oświadczenia, dodanie zdjęć z miejsca zdarzenia oraz natychmiastowe przesłanie zgłoszenia do ubezpieczyciela. Tradycyjne papierowe oświadczenie wymagało wypełnienia około 70 pól, natomiast w aplikacji jest ich 50, z czego aż 40 uzupełnia się automatycznie. To sprawia, że cały proces zajmuje zaledwie kilka minut.

Statystyki pokazują, że kierowcy bardzo szybko przekonali się do nowego rozwiązania. Około 60 procent wszystkich szkód zgłaszanych jest w ciągu 20 minut od zdarzenia, a aż 80 procent użytkowników natychmiast przesyła zgłoszenie do swojego ubezpieczyciela. Co trzeci użytkownik potrzebuje na to zaledwie 30 sekund, a 60 procent kończy proces w półtorej minuty.

Aplikacja informuje także o możliwości skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), co pozwala na rozliczenie szkody bezpośrednio u własnego ubezpieczyciela, bez konieczności kontaktowania się z firmą sprawcy.

Co na to ubezpieczyciele?

W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia mStłuczki otrzymaliśmy już 216 zgłoszeń. Dzięki nowej aplikacji likwidacja szkód zdecydowanie przyspieszyła, jeżeli dokumentacja jest kompletna, a klient wybiera przelew na konto, pieniądze mogą trafić do niego nawet tego samego dnia - przekazał Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty.

Według danych UNIQA, do końca września zarejestrowano już 100 zgłoszeń za pośrednictwem nowej aplikacji. Podobne statystyki prezentuje PZU, które potwierdza, że już ponad 100 szkód komunikacyjnych z OC zostało zgłoszonych przez mStłuczkę.

Nowe rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród kierowców, którzy coraz chętniej korzystają z cyfrowych narzędzi ułatwiających codzienne życie.