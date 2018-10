Poznaliśmy laureatów nagrody Nobla z ekonomii. Prokuratura poinformowała o umorzeniu chłopca potrąconego w Oświęcimiu przez radiowóz z kolumny prezydenta RP. Robert Lewandowski nie znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do "Złotej Piłki". Te i inne informacje z Polski i ze świata napłynęły w poniedziałek. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zbiór najważniejszych newsów dnia.

Poznaliśmy laureatów Nobla z ekonomii / PAP/EPA/HENRIK MONTGOMERY /

Znamy laureatów nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Poznaliśmy laureatów Nobla w dziedzinie ekonomii. Przypadła ona Amerykanom - nagrodę otrzymali William D. Nordhausa i Paul M. Romera.



Nordhaus otrzymał nagrodę "za badania nad zmianami klimatu w długoterminowej analizie makroekonomicznej", a Romer - za badania nad wpływem innowacji technologicznych w długoterminowej analizie makroekonomicznej.



Bitwa o miasta - rusza akcja RMF FM i portalu Interia

W poniedziałek ruszyła też specjalna akcja Faktów RMF FM i portalu INTERIA poświęcona wyborom samorządowym - "Bitwa o miasta", a w jej ramach przedwyborcze rozmowy z głównymi pretendentami do prezydentury w 10 największych miastach Polski. Sprawdzamy, jakie kwestie najbardziej nurtują lokalną społeczność. Pytamy mieszkańców o największe - ich zdaniem problemy - z którymi nie radzą sobie władze. Ich opinie konfrontujemy z obietnicami kandydatów na prezydenta.

Na początku byliśmy w Warszawie. Pytaliśmy, jaka będzie pierwsza decyzja nowego prezydenta stolicy, co kandydaci zamierzają zrobić ze smogiem, brakiem miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach i czy zamierzają zmienić ceny biletów komunikacji miejskiej.Zaskakujące podobieństwo kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Prawicy to obraz, jaki wyłania się po poniedziałkowych rozmowach naszego dziennikarza Patryka Michalskiego. SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE TUTAJ

Do piątku 19 października odwiedzimy jeszcze 9 największych polskich miast, gdzie rozegra się najbardziej zacięta walka o prezydenturę. Będziemy zatem Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Łodzi i Krakowie. TUTAJ SZCZEGÓŁY AKCJI RMF FM I INTERII

A ponieważ samorządowa kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej i -jak to zwykle bywa - obok poważnych obietnic pojawiają się też zaskakujące hasła, plakaty i inicjatywy, to zachęcamy do lektury subiektywnego przeglądu "ciekawostek kampanijnych".



Paweł Kukiz o "taśmach Morawieckiego"

Wybory samorządowe były jednym z tematów poniedziałkowej, Porannej rozmowy w RMF FM, której gościem był Paweł Kukiz. Pytany o Marka Jakubiaka, który jest kandydatem ugrupowania Kukiz'15 na prezydenta Warszawy, odpowiedział: "za Jakubiaka za mąż nie wychodziłem i się z nim nie żeniłem". Życzę mu wszystkiego najlepszego - dodał. Jednocześnie podkreślił: Jest najlepszym kandydatem. Powiem o tym mocno na niedzielnej konwencji w stolicy. Wiceprezydentem powinien być Paweł Tanajno- powiedział Kukiz.



Robert Mazurek pytał też Kukiza m.in. o "taśmy Morawieckiego". Polityk odpowiedział, że premier "powinien podać się do dymisji".



Paweł Kukiz: Premier Morawiecki? Powinien podać się do dymisji "Powinien podać się do dymisji" - tak gość Porannej rozmowy w RMF FM Paweł Kukiz odpowiada na pytanie o "taśmy Morawieckiego". Jak dodaje: jest mi bardzo daleko do post-bolszewickiego ustroju z którego korzystają PiS i PO. (…) "Jedni i drudzy pełnymi garściami korzystają... czytaj więcej

Spychalski o pomocy dla frankowiczów: Prezydent dotrzymał słowa

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Był m.in. o obietnice Andrzeja Dudy skierowane do frankowiczów.



Pan prezydent dotrzymał słowa - stwierdził Spychalski. Prezydent kierując projekt ustawy do parlamentu zrobił to, co mógł, w ramach swoich kompetencji - dodał.



TUTAJ ZNAJDZIECIE CAŁĄ TREŚĆ ROZMOWY - DO PRZECZYTANIA, POSŁUCHANIA I OBEJRZENIA

Śledztwa nie będzie

Prezydent Andrzej Duda (2P) po spotkaniu z chłopcem potrąconym w wypadku w Oświęcimiu

Prokuratura poinformowała, że zostanie umorzona sprawa chłopca potrąconego w Oświęcimiu przez radiowóz z kolumny prezydenta RP. Z opinii biegłego wynika, że dziecko nie doznało żadnych obrażeń ciała.



Doszło jedynie do naruszenia jego (dziecka - przyp. red.) nietykalności cielesnej. (...) Prokuratura zajmuje się przestępstwami. Skoro nie wystąpiły jego znamiona, wówczas nie zajmujemy się sprawą. (...) - wyjaśnił zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.



Auto z prezydenckiej kolumny potrąciło chłopca. Śledztwa nie będzie Jeszcze dziś zostanie umorzona sprawa chłopca potrąconego w Oświęcimiu przez radiowóz z kolumny prezydenta RP – podała tamtejsza prokuratura rejonowa. Z opinii biegłego wynika, że dziecko nie doznało żadnych obrażeń ciała. czytaj więcej

"Frog" nie stawił się na przesłuchaniu

Robert N., ps. "Frog" nie stawił się na policyjnym przesłuchaniu - dowiedział się w poniedziałek reporter RMF FM.



"Frog" to pirat drogowy znany z szaleńczej jazdy ulicami Warszawy przed czterema laty. Ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ale pod koniec września został zatrzymany przez stołecznych funkcjonariuszy drogówki, gdy kierował luksusowym samochodem.

"Frog" nie stawił się na policyjnym przesłuchaniu Robert N., ps. "Frog" nie stawił się na policyjnym przesłuchaniu - dowiedział się reporter RMF FM. "Frog" to pirat drogowy znany z szaleńczej jazdy ulicami Warszawy przed czterema laty. Ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ale pod koniec września został zatrzymany... czytaj więcej

Zmarł prezes Fundacji Integracja

Piotr Pawłowski / PAP/Radek Pietruszka /

W poniedziałek dotarła smutna informacja o śmierci Piotra Pawłowskiego, który od ponad 25 lat aktywnie działał na rzecz osób niepełnosprawnych. Był prezesem Fundacji Integracja, absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Był również doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.



Za swoje działania został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich; Medalem Rzecznika Praw Dziecka.

Przypominamy szczery wywiad Piotra Pawłowskiego, jakiego ponad rok temu udzielił naszemu redakcyjnemu koledze Karolowi Pawłowickiemu



Złota Piłka nie dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski / PAP/Andrzej Grygiel /

Nie zabrakło też informacji ze świata sportu. W poniedziałek okazało się, że Robert Lewandowski nie znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do "Złotej Piłki" dla najlepszego zawodnika na świecie w 2018 roku.

Wśród nominowanych jest natomiast pięciokrotny laureat nagrody Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Prestiżowy plebiscyt magazynu "France Football" zostanie rozstrzygnięty 3 grudnia.

Złota Piłka: Wśród nominowanych nie ma Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski nie znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika na świecie w 2018 roku. Prestiżowy plebiscyt magazynu "France Football" zostanie rozstrzygnięty 3 grudnia. czytaj więcej

Kolejny rekord "Kleru"

Janusz Gajos na planie "Kleru" /





Ciekawe informacje napłynęły ze świata kultury. Okazuje się, że "Kler" - nowy film Wojciecha Smarzowskiego - wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Najnowsze dane pokazują, że w 10 dni zobaczyło go ponad 2,5 miliona widzów.