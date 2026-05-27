Polskie tenisistki zagrają w środę mecze drugiej rundy wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Na kortach pojawią się: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

O której godzinie zagrają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch?

Iga Świątek - Sara Bejlek

Iga Świątek w drugiej rundzie French Open zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Mecz ma się rozpocząć w samo południe na korcie centralnym.

Grająca z "trójką" Świątek pierwszy raz zmierzy się z 35. w rankingu Bejlek.

Magda Linette - Jelena Ostapenko

Około godz. 13 Magda Linette zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Poznanianka z rozstawioną z numerem 29. mistrzynią French Open z 2017 roku ma bilans 1-0.

W trzeciej rundzie Linette lub Ostapenko zagra ze Świątek lub Bejlek.

Magdalena Fręch - Jil Teichmann

Prawdopodobnie nie przed godz. 18 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jil Teichmann.

Starcie Fręch (46. WTA) z Teichmann (170. WTA) zaplanowano dopiero jako czwarty pojedynek na korcie numer 12.

28-letnia tenisistka urodzona w Łodzi z wracającą do formy po kontuzji szwajcarską rówieśniczką grała wcześniej raz i pokonała ją trzy lata temu w kwalifikacjach w Birmingham.

Debliści wkraczają do gry

W środę do rywalizacji przystąpi też dwoje polskich deblistów. Debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka zagra w parze z Czechem Vitem Koprivą. Ich rywalami będą Hugo Nys z Monako i Francuz Edouard Roger-Vasselin.

Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarazua zmierzą się z Hiszpanką Cristiną Bucsą i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez.