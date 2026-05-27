Prezydent Finlandii Alexander Stubb odniósł się we wtorek do doniesień medialnych sugerujących, że Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony w przestrzeń powietrzną Finlandii i państw bałtyckich. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że nie uważa tych informacji za wiarygodne.

Prezydent Finlandii: Brak dowodów na rosyjskie przekierowywanie ukraińskich dronów nad Finlandię i Bałtyk (Na zdjęciu ilustracyjnym prezydent Finlandii Alexander Stubb i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski) / Frank Gunn/The Canadian Press/ABACAPRESS.COM / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Komentarz prezydenta był odpowiedzią na publikację brytyjskiego dziennika "The Telegraph". Według gazety Rosja miała wykorzystywać nadajnik zlokalizowany w obwodzie królewieckim do zakłócania nawigacji i zmiany trajektorii ukraińskich dronów, które następnie naruszały przestrzeń powietrzną Finlandii oraz krajów bałtyckich.

Po pierwsze to prezydent i naczelny dowódca sił zbrojnych bardziej słuchają wojskowych, sił powietrznych oraz wywiadu wojskowego niż redakcja gazety, zaś Rosja jest teraz wystarczająco zajęta obroną własną przed atakami ukraińskich dronów - zaznaczył Alexander Stubb podczas wizyty w bazie fińskich sił powietrznych w Rovaniemi.

Od końca marca, kiedy Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, ukraińskie drony wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Finlandii i państw bałtyckich. Część z nich spadła na niezamieszkane tereny, inne uderzyły m.in. w komin elektrowni w Estonii czy magazyn paliw na Łotwie. W jednym przypadku w Estonii dron został zestrzelony przez myśliwiec NATO.

Kijów kilkukrotnie wskazywał , że stoi za tym Rosja, która korzystając ze środków walki radioelektronicznej, przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie.

Ukraińskie ataki dronów na Rosję / Adam Ziemienowicz / PAP

Zdolności do fałszowania sygnału GPS

Darius Kuliesius, wiceprezes litewskiego regulatora łączności, powiedział we wtorek, że Rosja może fałszować sygnały GPS w głąb Europy w promieniu do 450 km od obwodu królewieckiego dzięki ogromnemu rozszerzeniu przepustowości. Zasięg ten oszacowano na podstawie analizy zakłóceń w transmisjach w ramach nadzoru lotniczego.

Zdaniem Kuliesiusa, którego wypowiedź cytuje Reuters, Rosjanie zwiększyli w obwodzie królewieckim liczbę anten GPS emitujących fałszywe sygnały i mylących inne systemy lokalizacji z trzech na początku 2025 r. do 36 obecnie. Sporadyczna ingerencja rozpoczęła się od szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Teraz rozbudowali infrastrukturę, a ingerencja stała się systemową, permanentną, niekończącą się rosyjską prowokacją przeciwko bezpieczeństwu europejskiemu - powiedział urzędnik.

W ostatnim czasie doszło do kilku incydentów związanych z zakłóceniami GPS , gdy samolotami lecieli m.in. brytyjski minister obrony John Healey czy szefowa KE Ursula von der Leyen.

Kuliesius dodał, że zakłócenia wpływają także na jakość sygnału sieci komórkowych w pobliżu granicy z Rosją, a podczas ukraińskich ataków dronów na Rosję liczba przypadków spoofingu gwałtownie rośnie. Zakłócenia mają też wpływ na codzienne funkcjonowanie - np. rozkłady jazdy autobusów online w Kłajpedzie (ok. 50 km od granicy z enklawą) przestają działać podczas szczytów, ponieważ opierają się na śledzeniu autobusów za pomocą GPS.



Rosyjska ambasada w Wilnie na razie nie odniosła się do tych zarzutów, ale Moskwa w przeszłości wielokrotnie zaprzeczała podobnym oskarżeniom - zauważa Reuters.

