Spotkanie Morawiecki - Gersdorf, zakulisowe rozmowy rządzących z Brukselą w sprawie sądownictwa, fala komentarzy po wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i oddalenie pozwu Platformy Obywatelskiej w trybie wyborczym przeciwko premierowi Morawieckiemu - oto najważniejsze wydarzenia środy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najistotniejszych informacji. Chcecie być na bieżąco? Koniecznie przeczytajcie!

Premier z wizytą w Sądzie Najwyższym. Spotkał się z Małgorzatą Gersdorf

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z profesor Małgorzatą Gersdorf. Do półgodzinnej rozmowy doszło w siedzibie Sądu Najwyższego.

Barbara Piwnik o spotkaniu Morawiecki - Gersdorf: Czekam na komunikat, kto kogo odwiedził

"Zaskakuje mnie ta informacja. Poniekąd troszkę nie dowierzam, ale skoro słyszę to od pana i mówimy o tym na antenie, to znaczy, że tak na pewno było. I tylko troszkę żal, chciałoby się powiedzieć, że pan premier czy pani prof. Gersdorf nam wszystkim nie zakomunikowali, co takiego sprawiło, że do takiej rozmowy doszło, i jak ta rozmowa przebiegała - bo myślę, że nam się taka informacja należy" - tak sędzia Barbara Piwnik skomentowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poranne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prof. Małgorzatą Gersdorf. Dopytywana przez Tomasza Skorego o to, czy szef rządu spotkał się z I Prezes Sądu Najwyższego, czy z "emerytką spędzającą akurat przypadkowo czas w gabinecie I Prezesa SN", sędzia Piwnik odparła: "Czekam na komunikat, kto kogo (odwiedził) i o czym rozmawiali".

KE nie podjęła decyzji o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do TSUE

Unijni komisarze, wbrew zapowiedziom, nie podjęli dziś decyzji w sprawie wysłania pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Pozew miał dotyczyć nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dlaczego komisarze podjęli taką decyzję? Nieoficjalne informacje w tej sprawie zebrała Katarzyna Szymańska-Borginion.

Sąd oddalił pozew PO przeciwko Morawieckiemu. "Sędziowie wiedzą, że mówimy prawdę"

Sąd oddalił pozew Platformy Obywatelskiej przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - poinformował Krzysztof Sobolewski z PiS. "Sędziowie widzą, że dotrzymujemy słowa i mówimy prawdę, a z drugiej strony tylko puste obietnice" - dodał.

Hofman: Andrzej Duda powinien odpuścić politykę salonową

Do wyborów prezydenckich już mniej niż 2 lata. Czy Andrzej Duda powinien zacząć działać? "Ta kampania prezydencka dla prezydenta, który chce się ubiegać o reelekcję już powinna się zacząć. Ja cały czas ma problem z tą prezydenturą taki, że ja nie widzę sposobu w jaki prezydent Andrzej Duda chce budować swoją pozycję polityczną. Na początku myślałem, że dobrze się czuje wśród ludzi, więc będzie model (Vaclava) Klausa - czyli objedzie Polskę, ściśnie rękę prawie każdemu wyborcy i to będzie model kampanii. Ale okazało się że nie. Jest cały czas próba znalezienia sposobu - czy ma to być vox populi czy vox Dei. Na razie nie wiadomo, czy to bardziej mówi ksiądz proboszcz czy kolega Andrzej" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były rzecznik PiS Adam Hofman.

Szczerski o spotkaniu Duda - Trump: Widać było chemię

Treści zawarte w podpisanej przez prezydentów Polski i USA deklaracji będą mapą drogową w relacjach polsko-amerykańskich w najbliższym czasie - oświadczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski na konferencji prasowej zorganizowanej dzień po spotkaniu w Białym Domu. Poinformował, że tematami nr 1 po wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie są współpraca Stanów Zjednoczonych z Europą Środkową i przyszłość obecności wojskowej USA w Polsce. Akcentował również bardzo dobre relacje pomiędzy przywódcami - jak stwierdził: między parami prezydenckimi "widać było chemię".

"Żenada ze strony Białego Domu". Duda podpisywał dokument na stojąco

Najbardziej komentowaną częścią spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa zostało podpisanie wspólnej deklaracji o współpracy. Amerykański prezydent podpisywał ją przy biurku podczas gdy prezydent Duda musiał to robić na stojąco. Zdjęcie pokazujące tę sytuację zostało opublikowane na Twitterze Donalda Trumpa. Wiele osób wskazywało, że brak krzesła dla prezydenta to spore zaniedbanie Białego Domu, inni podkreślali, że za niedopatrzenie trzeba winić osoby przygotowujące wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie.





"Jestem ciekawa, jak młodzież rozumie fair play". Luiza Złotkowska zaprasza na wyjątkowy konkurs!

Dwukrotna medalistka zimowych igrzysk olimpijskich Luiza Złotkowska zaprasza do udziału w wyjątkowym konkursie kreatywnym "Lubię łyżwy". Nasza panczenistka kieruje swój projekt do dzieci z klas V-VIII szkoły podstawowej. Chętni muszą zaprojektować logo mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim i nagrać film promujący ideę fair play. "Jestem bardzo ciekawa, jak młodzież rozumie i interpretuje zasadę fair play. A logo? Może zostanie na dłużej z mistrzostwami Polski w łyżwiarstwie szybkim?" - mówi Złotkowska w rozmowie z RMF FM. Klasa, która zwycięży w konkursie, może liczyć na naprawdę wyjątkowe nagrody!

