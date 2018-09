Dwukrotna medalistka zimowych igrzysk olimpijskich Luiza Złotkowska zaprasza do udziału w wyjątkowym konkursie kreatywnym "Lubię łyżwy". Nasza panczenistka kieruje swój projekt do dzieci z klas V-VIII szkoły podstawowej. Chętni muszą zaprojektować logo mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim i nagrać film promujący ideę fair play. "Jestem bardzo ciekawa, jak młodzież rozumie i interpretuje zasadę fair play. A logo? Może zostanie na dłużej z mistrzostwami Polski w łyżwiarstwie szybkim?" - mówi Złotkowska w rozmowie z RMF FM. Klasa, która zwycięży w konkursie, może liczyć na naprawdę wyjątkowe nagrody!

Choć konkurs "Lubię łyżwy" dotyczy sportu, to jednak do wzięcia w nim udziału sportowe umiejętności nie są potrzebne. Przyda się za to dobry gust i kreatywność. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprojektować logo mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim i nagrać maksymalnie 30-sekundowy klip promujący ideę fair play. Prace można nadsyłać do 16 listopada za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Do zabawy musi zgłosić się co najmniej 10 uczniów z jednej klasy.

W nagrodę zwycięska klasa będzie mogła spędzić weekend (21-23 grudnia) w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale i śledzić z trybun hali w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwa kraju. To jednak nie koniec. Specjalne warsztaty łyżwiarskie dla zwycięzców poprowadzą nasi czołowi panczeniści z Luizą Złotkowską na czele. Będą też warsztaty lekkoatletyczne: tu w rolę nauczycielki i trenerki wcieli się biegaczka Joanna Jóźwik.

"Lubię łyżwy" to nazwa mojego autorskiego pomysłu, który zrodził się kilka miesięcy temu. Zaczęło się od maila przesłanego do mnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który zapytał, czy nie byłabym zainteresowana przygotowaniem w Polsce jakiegoś ciekawego projektu. Wpadłam na pomysł, żeby połączyć sport z kreatywnością dzieci. Chciałabym pokazać ten sport z trochę innej strony. W konkursie trzeba pokazać swoje umiejętności techniczne, ale też przygotować film. Jestem bardzo ciekawa, jak młodzież rozumie i interpretuje zasadę fair play. A logo? Może zostanie na dłużej z mistrzostwami Polski w łyżwiarstwie szybkim? Kto wie - mówi Luiza Złotkowska w rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin konkursu organizowanego przez Luizę Złotkowską znajdziecie na stronie: lubielyzwy.pl! >>>>