Treści zawarte w podpisanej przez prezydentów Polski i USA deklaracji będą mapą drogową w relacjach polsko-amerykańskich w najbliższym czasie - oświadczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski na konferencji prasowej zorganizowanej dzień po spotkaniu w Białym Domu. Poinformował, że tematami nr 1 po wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie są współpraca Stanów Zjednoczonych z Europą Środkową i przyszłość obecności wojskowej USA w Polsce. Akcentował również bardzo dobre relacje pomiędzy przywódcami - jak stwierdził: między parami prezydenckimi "widać było chemię".

Szczerski zaznaczył, że sekwencja prezydenckich podróży była przemyślaną sprawą: najpierw szczyt Trójmorza, a później wizyta w Białym Domu.

Od samego początku mieliśmy pomysł, by spiąć te dwa wydarzenia, by pokazać łączność i koncepcję polityki zagranicznej pana prezydenta, łączącą silną pozycję w regionie ze wspólnotą transatlantycką. To się udało osiągnąć, to był pierwszy zamierzony cel, który został zrealizowany - powiedział Szczerski.

Po drugie - jak mówił - "udało się wywołać w amerykańskiej opinii publicznej dwa bardzo ważne tematy do dyskusji, które wybrzmiały bardzo silnie podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, a potem publicznie".

Pierwszym z nich, jak zaznaczył, jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

To proces, który przeszedł obecnie do nowej fazy, bo - tak jak mówi deklaracja - Polska i USA "rozważą warianty zwiększenia roli amerykańskiej w Polsce" - podkreślił. Zaznaczył, że to zdanie dotyczące przyszłości "w pełni nas satysfakcjonuje", i ocenił, że pokazuje ono "zupełnie nowy poziom dyskusji nt. tej obecności".

Według Szczerskiego, drugi temat, który podczas tej wizyty wybrzmiał, "to kwestia energetyczna".

Ważne jest także to, że w tym kontekście, co było pewną strategią negocjacyjną pana prezydenta, połączyliśmy w tych rozmowach dyskusję o bezpieczeństwie z dyskusją o biznesie, o wzajemnie korzystnych relacjach biznesowych - powiedział Szczerski, zaznaczając, że jest to argumentacja, która obecnie "sprzyja w Waszyngtonie osiągnięciu zamierzonych celów", i że to połączenie "dobrze wybrzmiało".

Szczerski podkreślił, że nie było dotąd "takiej sekwencji, żeby rok po roku odbywały się spotkania prezydentów USA i Polski". Ocenił również, że źródłem satysfakcji - poza przyjętą deklaracją - są także bardzo dobre relacje personalne pomiędzy oboma przywódcami i to, że między oboma parami prezydenckimi "widać było chemię". Zaznaczył, że to dobry prognostyk, by budować dobre relacje w przyszłości.

Cieszymy się, że tak naprawdę to cały ten dzień amerykańska para prezydencka poświęciła polskiej parze prezydenckiej. (...) Ten dzień był dniem polskim w Białym Domu, polski dzień w Waszyngtonie - podkreślił szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Spychalski: Politycy opozycji próbują w niezrozumiały sposób dezawuować ogromny sukces wizyty prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydencki minister Błażej Spychalski podkreślał natomiast w czasie konferencji prasowej, że politycy opozycji próbują umniejszać znaczenie wizyty prezydenta w USA.

Przypomniał, że we wrześniu 2009 roku, gdy premierem był Donald Tusk, szefem MSZ - Radosław Sikorski, a szefem MSWiA - obecny lider opozycji - Grzegorz Schetyna, rząd "otrzymał od USA notę, w której poinformowano, że rząd amerykański rezygnuje z planów budowy tarczy antyrakietowej w Polsce".

Dziś ci politycy, którzy wtedy tworzyli rząd, próbują w niezrozumiały dla nas sposób dezawuować niewątpliwy, ogromny sukces wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych - stwierdził Spychalski.

Rozumiem, że jest kampania wyborcza (...) ale nie możemy robić tak, żeby kampania wyborcza uderzała w to, co jest najważniejsze, czyli nasze bezpieczeństwo - zaznaczył.

Prezydencki minister pytał również, o "pomysły" opozycji "na bezpieczeństwo Polski i jej status międzynarodowy". Czy tą polityką jest to, co robi dziś (szef Rady Europejskiej) Donald Tusk, czyli konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi? - pytał.

Według Spychalskiego, dzięki aktywności Andrzeja Dudy Polska "jest w zupełnie innym miejscu". Dzisiaj tarcza antyrakietowa już powstaje, dziś amerykańscy żołnierze są już obecni w Polsce - podkreślił.

Zaznaczył również, że Andrzej Duda nie szuka konfrontacji w relacjach międzynarodowych.

Prezydent zabiega o to, żebyśmy mieli w świecie coraz więcej przyjaciół, żebyśmy współpracowali i żeby nasze relacje dwustronne z tak ważnymi krajami jak Stany Zjednoczone rozwijały się jak najlepiej - oświadczył.