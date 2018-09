Unijni komisarze, wbrew zapowiedziom, nie podjęli dziś decyzji w sprawie wysłania pozwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Pozew miał dotyczyć nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Decyzja o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwu przeciwko Polsce miała zapaść podczas środowego posiedzenia. Chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wiceszef KE Frans Timmermans przedstawił dokument składający się z trzech części - odpowiednio umotywowanej skargi właściwej, wniosku do TSUE o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o zawieszenie wykonywania kontrowersyjnych przepisów ustawy do czasu wydania ostatecznego wyroku. Chodzi głównie o wstrzymanie odsyłania sędziów na wcześniejsze emerytury. Trzecia część dokumentu to wniosek o zastosowanie trybu przyśpieszonego co oznacza, że wyrok we właściwej sprawie może zapaść nawet do pół roku.

Jak poinformował przed godziną 13:00 rzecznik Komisji Alexander Winterstein, decyzja o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do TSUE nie została podjęta.

Przygotowany w poniedziałek przez Fransa Timmermansa pozew to konsekwencja odpowiedzi Polski na zarzuty wobec ustawy o Sądzie Najwyższym . Strona polska uznała w przekazanym w piątek dokumencie, że zarzuty Komisji Europejskiej należy uznać za bezzasadne. Polska wniosła jednocześnie o umorzenie postępowania.

14 sierpnia Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym, co było kolejnym krokiem wobec Polski w procedurze dotyczącej naruszenia prawa. Komisja poinformowała wtedy, że pozostaje na stanowisku, iż ustawa jest niezgodna z prawem UE, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Komisja wskazała wówczas, że przewidziane w nowej polskiej ustawie o SN obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat może doprowadzić do zmuszenia części czynnych sędziów SN do przejścia w stan spoczynku, co może być sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów.

Polski rząd wskazał w piątek, że kwestie uregulowane w ustawie o Sądzie Najwyższym, czyli organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, stanowią w całości kompetencję państwa członkowskiego, a nie Unii Europejskiej. Wskazał też, że zrównanie wieku przechodzenia przez sędziów w stan spoczynku z powszechnym wiekiem emerytalnym nie uniemożliwia Sądowi Najwyższemu orzekania w sposób niezawisły. Warszawa podkreśliła, że Polska stoi na stanowisku, że wprowadzone przez nią zmiany nie naruszają zasady niezawisłości sędziowskiej i nie mogą zostać uznane za naruszające traktat unijny.