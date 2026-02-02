235 tys. osób obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa. To przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2007 roku. Wezwanie, by stawić się na komisję, mogą dostać też inne osoby.

Ubiegłoroczna kwalifikacja wojskowa w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gryfinie / Marcin Bielecki / PAP

2 lutego 2026 roku ruszyła w Polsce kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia.

W tym roku obejmie 235 tysięcy osób.

Co grozi za niestawienie się na komisji? I kto musi się na niej stawić? Dowiesz się z tego artykułu.

W poniedziałek 2 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 30 kwietnia. W tym roku obejmie 235 tys. osób. Celem kwalifikacji jest ocena zdolności do służby wojskowej i wprowadzenie danych do wojskowej ewidencji.

Kwalifikacja wojskowa w Polsce odbywa się co roku. Dotyczy przede wszystkim mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Przeprowadzenie kwalifikacji każdego roku obwieszcza wojewoda, natomiast wezwania do stawienia się przed komisją wojskową rozsyłane są przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej w 2026 roku?

Kwalifikacji wojskowej w 2026 roku podlegają:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku,

kobiety urodzone w latach 1999-2007, posiadające wykształcenie uznawane za przydatne w wojsku, m.in. medyczne, psychologiczne lub weterynaryjne,

mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy dotąd nie otrzymali kategorii zdolności do służby, a także ci, którzy na poprzednich kwalifikacjach zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy do służby wojskowej, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Podstawowym elementem kwalifikacji wojskowej jest badanie medyczne i psychologiczne. Podczas niego ocenia się zdolność kandydatów do służby wojskowej.

Badany otrzymuje jedną z czterech kategorii:

A - zdolność do służby wojskowej,

- zdolność do służby wojskowej, B - czasowa niezdolność do służby,

- czasowa niezdolność do służby, D - niezdolność do służby w czasie pokoju,

- niezdolność do służby w czasie pokoju, E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa i co dalej?

Po zakończonej kwalifikacji wezwana osoba dostaje zaświadczenie, że stawiła się do kwalifikacji wojskowej, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz orzeczoną zdolność do służby.

Następnie otrzymuje stopień szeregowego, a po 14 dniach od kwalifikacji zostaje przeniesiona do tzw. pasywnej rezerwy. W jej skład wchodzą wszystkie osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, ale nie wyraziły chęci służby w wojsku.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Za niestawienie się może grozić grzywna. Można zostać na nią także doprowadzonym przymusowo.

Wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową powinno zostać doręczone minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku, gdy wezwana osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się przed komisją, powinna zawiadomić o tym wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który wyznaczy nowy termin.

"Mam inny plan na życie"

Mam inny plan na swoje życie. Chciałbym być fizjoterapeutą, studiuję właśnie w tym kierunku, więc służba wojskowa to nie mój cel w życiu. Natomiast jeśli byłaby potrzeba, to oczywiście walczyłbym i się zgłosił. Kocham ten kraj - usłyszał od jednego z wezwanych do stawienia się na komisji na warszawskiej Pradze dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun.

Ja tam się nie kwapię do wojska, ale zobaczymy. Widzę swoją przyszłość trochę w innych barwach niż w moro - stwierdził drugi z wezwanych. Do szkoły nie musiałem dzisiaj iść, więc w sumie ok, ale tak to raczej jednak obowiązek niżeli przyjemność - dodał mężczyzna.

Obecnie w Polsce obowiązkowa służba wojskowa jest od 2008 roku zawieszona, jednak nie zlikwidowana - przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie o obronie Ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia np. w kryzysowej sytuacji.