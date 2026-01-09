Już w lutym w województwie zachodniopomorskim rusza kwalifikacja wojskowa. Blisko 11 tysięcy mieszkańców regionu, w tym ponad 400 kobiet, stanie przed powiatowymi komisjami lekarskimi, by określić swoją zdolność do służby wojskowej. Sprawdzamy, kogo obejmie tegoroczna kwalifikacja, jakie dokumenty należy przygotować i na czym polega cały proces.

Już w lutym w województwie zachodniopomorskim rusza kwalifikacja wojskowa. Na zdjęciu archiwalnym kwalifikacja wojskowa w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gryfinie w marcu 2025 roku / Marcin Bielecki / PAP

W lutym 2026 roku w Zachodniopomorskiem rusza kwalifikacja wojskowa, obejmie blisko 11 tys. osób.

Wezwania otrzymają głównie mężczyźni z rocznika 2007, osoby ze starszych roczników bez kategorii oraz ponad 400 kobiet z odpowiednimi kwalifikacjami.

Kwalifikacja potrwa od 2 lutego do końca kwietnia i będzie prowadzona przez 22 powiatowe komisje lekarskie.

W całej Polsce kwalifikacja obejmie około 235 tys. osób.

Kwalifikacja wojskowa 2026: Start w Zachodniopomorskiem już w lutym

W Zachodniopomorskiem tegoroczna kwalifikacja wojskowa rusza 2 lutego i potrwa do końca kwietnia. Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, przed powiatowymi komisjami lekarskimi stanie niemal 11 tysięcy osób. Wśród nich znajdą się głównie mężczyźni urodzeni w 2007 roku, ale także przedstawiciele starszych roczników oraz kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne dla wojska.

W całym kraju kwalifikacja obejmie rekordową liczbę 235 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z poborem do wojska, a jej głównym celem jest aktualizacja danych potencjalnych rekrutów oraz weryfikacja ich stanu zdrowia.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa?

Proces kwalifikacji skierowany jest przede wszystkim do mężczyzn urodzonych w 2007 roku. Jednak lista osób objętych obowiązkiem stawienia się przed komisją jest znacznie dłuższa. Wezwanie otrzymają również:

Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy do tej pory nie mieli określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

Osoby uznane w latach 2024-2025 za czasowo niezdolne do służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji lub jeśli złożyły wniosek o zmianę kategorii,

Pełnoletni ochotnicy oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do 60. roku życia, które nie mają jeszcze nadanej kategorii,

Ponad 400 kobiet urodzonych w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończą naukę na kierunkach określonych w przepisach o obronie Ojczyzny.

Warto podkreślić, że kobiety mogą zostać wezwane do kwalifikacji, jeśli kończą studia lub naukę na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, a także na wybranych kierunkach technicznych i informatycznych.

Jak wygląda proces kwalifikacji wojskowej?

Każda osoba objęta kwalifikacją dostanie imienne wezwanie z informacją o miejscu i terminie stawienia się przed komisją. Podczas kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne. Na tej podstawie komisja przyznaje jedną z kilku kategorii zdolności do służby wojskowej:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej,

B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,

D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk,

E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Dane osób, które stawiły się przed komisją, zostaną wprowadzone do ewidencji wojskowej. Uczestnicy kwalifikacji otrzymają również informacje na temat możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej.

O czym trzeba pamiętać? Dokumenty i formalności

Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości,

Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,

Dokumentację medyczną, jeśli istnieją schorzenia mogące wpływać na kategorię wojskową.

Wezwania do kwalifikacji są wysyłane imiennie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ważne jest, by stawić się na wskazany termin, ponieważ niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Gdzie i kiedy odbędą się kwalifikacje?

W województwie zachodniopomorskim kwalifikację przeprowadzą 22 powiatowe komisje lekarskie. Pierwsze posiedzenia komisji zaplanowano w Szczecinie, Stargardzie i Wałczu. W całym kraju funkcjonować będzie ok. 391 komisji, które mają obsłużyć nawet do 35 osób dziennie.

Kwalifikacja wojskowa - to nie pobór!

MON oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przypominają, że kwalifikacja wojskowa nie jest poborem do wojska. Jej celem jest jedynie ustalenie zdolności do służby oraz aktualizacja danych ewidencyjnych. Osoby zainteresowane służbą mogą zapoznać się z ofertą ochotniczych form służby wojskowej podczas kwalifikacji.