Trzech uzbrojonych mężczyzn zatrzymała policja w związku ze strzelaniną w pizzerii w podlubelskich Niemcach. To przełom w śledztwie dotyczącym zamieszek, w których ranne zostały dwie osoby - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga.

Policyjni kontrterroryści wkroczyli do jednego z mieszkań w Łukowie (Lubelskie). Wewnątrz znajdowało się trzech mężczyzn w wieku 39, 43 i 49 lat. Jeden z nich zaczął uciekać z budynku po balkonach, ale mundurowi przerwali mu tę ucieczkę.

Policjanci znaleźli w mieszkaniu broń palną krótką z podpiętym magazynkiem i tłumikiem, a także blisko 50 sztuk ostrej amunicji - relacjonuje nadkom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Łuków, w którym doszło do tego zatrzymania, oddalony jest o godzinę jazdy autem od pizzerii, w której pod koniec kwietnia rozegrały się sceny niczym z gangsterskiego filmu.

Doszło do zamieszek, padły strzały

Przed lokal zajechało kilku mężczyzn, którzy zaczęli demolować jeden ze stojących przed pizzerią samochodów, wybijając w nim szyby, inny samochód oblali łatwopalną cieczą i podpalili.

Grupa napastników, jak relacjonowała wtedy prokuratura, weszła do lokalu około godz. 23 i podeszła do trzech znajdujących się wewnątrz mężczyzn. Wtedy też miały paść strzały, ranni zostali dwaj mężczyźni, w tym jeden ciężko, w brzuch. Uczestnicy zajścia szybko się rozpierzchli.

Policjanci znaleźli kilka łusek, nabój, kije golfowe, nóż oraz młotek - wylicza Fijołęk.

Oprócz zgłoszenia o strzelaninie policja dostała tego wieczora także zgłoszenia z dwóch szpitali, do których zgłosili się ranni. Medycy powiadomili służby, bo ich pacjenci mieli rany postrzałowe. Policja szybko powiązała te informacje ze zgłoszeniem o strzelaninie przed pizzerią w Niemcach.

Zatrzymania po strzelaninie w pizzerii / Lubelska Policja

Porachunki zwaśnionych grup

Wszystko wskazywało na to, że zdarzenie miało charakter kryminalny, a jego uczestnicy się znali. Wstępne ustalenia wskazywały, że mogło dojść do porachunków zwaśnionych grup - dodaje rzecznik lubelskiej policji, której kryminalni przez niemal dwa miesiące próbowali ustalić i dotrzeć do sprawców.

Przełom w śledztwie nastąpił w zeszłym tygodniu. Kryminalni ustalili, że dwaj podejrzani o udział w strzelaninie mogą przebywać w jednym z mieszkań w Łukowie. Zastali tam trzech wspomnianych już mężczyzn. Wszyscy trzej zostali aresztowani przez sąd na wniosek prokuratury.

Cała trójka usłyszała zarzut nielegalnego posiadania broni. Dwóm z tych mężczyzn prokurator postawił zarzut udziału w pobiciu z użyciem broni palnej oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, bo tak zakwalifikowano strzelaninę w Niemcach. Obaj mężczyźni mają też odpowiadać za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u jednego z postrzelonych.