Piątek upłynął pod znakiem kolejnych informacji o aferze w Komisji Nadzoru Finansowego. Jej nowe władze zapowiedziały audyt działań byłego szefa Marka Chrzanowskiego. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził natomiast, że to Narodowy Bank Polski - kierowany przez prof. Adama Glapińskiego - pomagał w zatrudnianiu słynnego prawnika, którego Chrzanowski polecał do pracy miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu. Wieczorem odbyło się spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, której tematem - nieoficjalnie - była afera KNF. Działo się również w świecie sportu. W Wiśle odbyły się kwalifikacje do niedzielnego - pierwszego w sezonie indywidualnym - konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - zajął drugie miejsce. To tylko niektóre z piątkowych wydarzeń. O czym jeszcze się mówiło? Sprawdźcie nasze podsumowanie dnia.





Wojna na szczycie? Mateusz Morawiecki wikła szefa NBP Adama Glapińskiego w aferę KNF

Premier Mateusz Morawiecki próbuje uwikłać szefa Narodowego Banku Polskiego w aferę KNF. Szef rządu stwierdził, że to Narodowy Bank Polski - kierowany przez prof. Adama Glapińskiego - pomagał w zatrudnianiu Grzegorza Kowalczyka. Chodzi o słynnego już prawnika, którego Marek Chrzanowski, były już szef Komisji Nadzoru Finansowego, polecał do pracy miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu. Z pensją - jak twierdzi Czarnecki - na poziomie 40 milionów złotych.

W tym wątku afery chodzi o jedną z państwowych posad, którą piastował zaprzyjaźniony prawnik Chrzanowskiego: 22 lutego 2017 roku Grzegorz Kowalczyk został powołany do rady nadzorczej warszawskiej giełdy, czyli do Rady Giełdy.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda sprawdził, jak powołanie to przebiegało w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW:

PRZECZYTAJ, CO USTALIŁ! >>>>

Cytat Najprawdopodobniej na szczycie ruszyła wojna o odpowiedzialność za aferę KNF i kontrolę nad finansami w Polsce. Bo wiadomo, że między Morawieckim a Glapińskim od dawna miłości nie ma. Delikatnie mówiąc... ...komentuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda

Premier o aferze KNF: Instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo

Siedziba KNF / PAP/Radek Pietruszka /

Jestem przekonany, że w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji związanej z KNF - zapewnił w piątek premier Mateusz Morawiecki w Jasionce koło Rzeszowa. Dodał, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo, także w ramach całego szerszego kontekstu makroostrożnościowego.



Premier o aferze KNF: Zadziałaliśmy natychmiast "Jestem przekonany, że w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji związanej z KNF" - zapewnił w piątek premier Mateusz Morawiecki w Jasionce koło Rzeszowa. Dodał, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo, także w ramach całego szerszego kontekstu makroostrożnościowego. czytaj więcej

Będzie audyt w KNF. Pachucki: Działania jednej osoby nie mogą wpływać na reputację KNF

Nowe władze KNF zapowiadają, że od poniedziałku zaczną audyt działań byłego szefa komisji Marka Chrzanowskiego "w zakresie działań byłego przewodniczącego". Wszystkie dokumenty mają zostać prześwietlone pod kątem stawianych przez Leszka Czarneckiego oskarżeń korupcyjnych pod adresem byłego szefa KNF. Poinformował o tym p.o. przewodniczącego KNF Marcin Pachucki.

Glapiński: Moje spotkanie z Leszkiem Czarneckim też mogło zostać nagrane

Obawiam się, że także moje spotkanie z Leszkiem Czarneckim zostało nagrane - mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podkreśla jednak, że nie ma nic do ukrycia i nie boi się ujawnienia tego, co jest na taśmie. W ten sposób szef NBP komentuje ujawniony we wtorek zapis rozmowy Czarneckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim.

Szef NBP zdaje się też nie wierzyć w oskarżenia stawiane Markowi Chrzanowskiemu przez Leszka Czarneckiego. Nie wierzy, że jego wieloletni współpracownik - czyli były już szef KNF-u - mógł domagać się 40 milionów złotych łapówki.

Komisja senacka zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy o KNF

Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego bez poprawek.

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Kazimierz Kleina (PO), nie zyskał on jednak poparcia komisji. Senator zgłosił też poprawki, które nie były głosowane, gdyż wcześniej komisja poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Senatorowie PO zapowiedzieli więc, że zgłoszą poprawki podczas dalszych prac w Senacie - m.in. dotyczące wykreślenia najbardziej kontrowersyjnego artykułu ustawy, umożliwiającego przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach przez inne banki. Debata na ten temat ma się obyć w Senacie 21 listopada.

Wieczorne spotkanie u prezesa PiS. Nieoficjalnie: Tematem afera KNF

Jarosław Kaczyński / Andrzej Grygiel / PAP

W piątek wieczorem odbyło się spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Według informacji reportera RMF FM, na rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim stawili się jego najbardziej zaufani współpracownicy. Wśród nich byli premier Mateusz Morawiecki, a także związani z partią eksperci w dziedzinie gospodarki. Tematem rozmów prawdopodobnie był kryzys związany z ujawnieniem nagrania z rozmowy miliardera Leszka Czarneckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego.



Wieczorne spotkanie u prezesa PiS. Nieoficjalnie: Tematem afera KNF Zakończyło się wieczorne spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Według informacji reportera RMF FM, na rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim stawili się jego najbardziej zaufani współpracownicy. Wśród nich byli premier Mateusz Morawiecki, a także związani z partią eksperci w dziedzinie... czytaj więcej

Polska przed TSUE. "To, co przedstawiała KE, to wyłącznie hipotezy"

W Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie środków tymczasowych zawieszających ustawę o Sądzie Najwyższym. Prezes TSUE Koen Laenarts powiedział jednoznacznie, że Polska musi natychmiast i bezpośrednio dostosować się do środków ogłoszonych 19 października. Polska podczas rozprawy była innego zdania. Przed Trybunałem Sprawiedliwości nasz kraj reprezentował Bogusław Majczyna, pełnomocnik z MSZ. Dzisiejsza rozprawa nie dotyczyła meritum sprawy, ale tego, czy tzw. środki tymczasowe utrzymać w takim zakresie, w jakim zostały zarządzone. Przypomnijmy: TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, odsyłających sędziów po 65. roku życia w stan spoczynku, i przywrócenie odesłanych w ten sposób w stan spoczynku sędziów do orzekania.

Zabójstwo 14-latka z Gogolewa. Zbigniew P. z zarzutami

Zabójca 14-latka z Gogolewa usłyszał zarzuty - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski. Zbigniew P. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Ciało 14-latka znaleziono wczoraj w Gogolewie. O zabójstwo był podejrzany konkubent jego matki, 49-letni Zbigniew P. Mężczyzna przyszedł w czwartek do pracy i powiedział szefowi, że "zrobił coś strasznego. Od wczoraj był poszukiwany przez policję. Udało się go zatrzymać dzisiaj rano, w miejscowości Brzezie.

49-letniemu Zbigniewowi P. grozi nawet dożywocie.

KO, PSL i SLD wyłonią wspólne koalicje w 9 województwach

Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej wyłonią wspólne koalicje w 9 województwach. Między innymi na Mazowszu, gdzie na sejmik liczyło także Prawo i Sprawiedliwość.

Porozumienia zostały podpisane już w Opolskiem, Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu. Co ciekawe, to ostatnie porozumienie również uwzględnia SLD, mimo że ta partia w województwie mazowieckim nie ma swojego przedstawiciela.

Jak wskazuje Robert Tyszkiewicz z PO, w ciągu weekendu dojdzie do zawarcia kolejnych umów. To porozumienie będzie oparte na podstawach programowych, które są negocjowane regionalnie i na ustaleniach politycznych, które także będą nabierały kształt regionalnych umów koalicyjnych- mówi.

Sondaż: PiS na czele, Nowoczesna dużo poniżej progu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w listopadzie PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) uzyskało 42 proc. poparcia osób deklarujących udział w głosowaniu - wynika z sondażu CBOS. Natomiast na PO zagłosowałoby 21 proc., na PSL - 7 proc., na ruch Kukiz'15 - 6 proc., a na SLD - 5 proc.

Pozostałe ujęte w sondażu partie nie przekroczyłyby progu wyborczego - partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego otrzymałaby 3 proc., a Nowoczesna i Partia Razem - po 2 proc. głosów. Niezdecydowanych, któremu ugrupowaniu udzieliliby poparcie, było 10 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach.

PŚ w skokach: Tylko Klimow przed Kubackim w kwalifikacjach

Dawid Kubacki / PAP/Grzegorz Momot /

Dawid Kubacki zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego - pierwszego w sezonie indywidualnego - konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Rosjanin Jewgienij Klimow.



W sobotnim konkursie głównym zaprezentuje się sześciu biało-czerwonych. Oprócz Kubackiego, również Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot i 48. w kwalifikacjach triumfator poprzedniej edycji cyklu Kamil Stoch.

PŚ w skokach w Wiśle: Kubacki drugi w kwalifikacjach Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dawid Kubacki zajął w nich drugie miejsce. Zwyciężył Rosjanin Jewgienij Klimow. czytaj więcej

Tajner o Pucharze Świata w Wiśle: Nie ma zagrożenia dla konkursów

Tajner: Skocznia w Wiśle jest przygotowana. Ale dziwnie to wygląda, bo wokół zielono Karolina Bereza, RMF FM

"Skocznia jest przygotowana bardzo dobrze, jest równo, nie jest właśnie za twardo, jest idealnie do oddania pierwszych skoków na śniegu. Warunki pogodowe też są dobre, wiaterek bardzo lekki i tak ma być też jutro i pojutrze, więc nie ma w tej chwili zagrożenia dla konkursów i dla bezpiecznego skakania" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Apoloniusz Tajner. Prezes Polskiego Związku Narciarstwa odniósł się również do kwestii czipów w wiązaniach narciarskich, które są nowinką techniczną w rozpoczynającym się sezonie skoków narciarskich. "Te czujniki spowodują, że więcej informacji pojawi się dla kibica, czyli punkt trafienia skoczni, czy siła i moc odbicia. To są takie parametry. Natomiast nie wszystko jeszcze wiemy. Jak to jest przygotowywane - to też jest w pewnym sensie niespodzianka" - tłumaczył Tajner.



Tajner o Pucharze Świata w Wiśle: Nie ma zagrożenia dla konkursów "Skocznia jest przygotowana bardzo dobrze, jest równo, nie jest właśnie za twardo, jest idealnie do oddania pierwszych skoków na śniegu. Warunki pogodowe też są dobre, wiaterek bardzo lekki i tak ma być też jutro i pojutrze, więc nie ma w tej chwili zagrożenia dla konkursów i dla... czytaj więcej

Naukowcy obradujący w Paryżu przyjęli nowe definicje miar

Obradująca w Paryżu Generalna Konferencja Miar i Wag (CGPM) podjęła decyzję o zmianie definicji jednostek miar, w tym uniezależnieniu niektórych z nich od fizycznych obiektów i związaniu z fundamentalnymi, niezmiennymi stałymi fizycznymi, obowiązującymi w całym Wszechświecie. Głosowano w sprawie czterech jednostek Międzynarodowego Układu Miar SI, już wcześniej nowych definicji doczekały się jednostki czasu i długości, sekunda i metr. Teraz dołączyły do nich jednostki masy: kilogram, natężenia prądu stałego: amper, temperatury: stopień Kelvina i ilości materii: mol. Zmiany wejdą w życie od 20 maja przyszłego roku. Będą przełomowe dla naukowców i... zupełnie niezauważalne dla zwykłych śmiertelników. Może tylko w szkole trochę trudniej będzie uczniom te jednostki wytłumaczyć. Najbardziej spektakularne jest uniezależnienie się od przechowywanego w Sevres pod Paryżem odważnika, o którym wszyscy mieliśmy okazję słyszeć.

Słynny wzorzec kilograma przechowywany w Sevres / BIPM / PAP/EPA

Kilogram, amper i mol. O nowych definicjach miar przeczytasz <<< TUTAJ >>>

Lepsze Jutro z RMF FM: Zbudowaliśmy sensoryczny plac zabaw dla przedszkolaków z Wieliczki!

"Bocianie Gniazdo" i tunel-zjeżdżalnia okazały się hitem nowego sensorycznego placu zabaw, który zbudowaliśmy w ramach naszego charytatywnego projektu Lepsze Jutro z RMF FM dla maluchów z terapeutycznego przedszkola "Rozwijanka" w Wieliczce!

Placówkę zgłosiła do naszej akcji pani Agnieszka, mama jednego z przedszkolaków.

To było marzenie (...), żeby dzieciakom zbudować taki plac. Gdy usłyszałam w RMF-ie o akcji, od razu wysłałam zgłoszenie. Miałam nadzieję, że się uda. Przedszkole nie miało placu, trzeba było korzystać z miejskich. A takich - sensorycznych - w okolicy nie ma - opowiadała nam pani Agnieszka.

Plac jest ważny na dla naszych dzieci. Każde z nich zmaga się z jakimiś niepełnosprawnościami - podkreślała.

Marzenie rodziców, nauczycieli, terapeutów, a przede wszystkim dzieciaków z "Rozwijanki" właśnie się spełniło!

W południe przedszkolaki symbolicznie otworzyły ogród, przecinając żółto-niebieską wstęgę.

W końcu będziemy mieć swoje miejsce - uśmiechała się w rozmowie z RMF FM założycielka i dyrektorka "Rozwijanki" Emilia Owczarek.

ZOBACZ, jak to wyjątkowe miejsce wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj - i jak się wspólnie bawiliśmy! >>>>



Sensoryczny plac zabaw w Wieliczce Jacek Skóra /RMF FM

Plan Jerzego Brzęczka nie wypalił. Z Czechami też porażka

Jerzy Brzęczek, wystawiając na mecz z Czechami silny skład, pokazał, że od kolejnych eksperymentów i sprawdzania rozwiązań woli zwycięstwo, które pokrzepiłoby piłkarzy po czterech spotkaniach bez zwycięstwa i zakończyłoby dziennikarskie wyliczenia o tej niewesołej meczowej serii. Na tle Czechów nasza kadra w najsilniejszym możliwym składzie wypadła jednak mdło - i to mimo tego, że po przerwie miała przewagę.

Dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Patryk Serwański podsumował towarzyską porażkę biało-czerwonych z Czechami:

PRZECZYTAJ JEGO BLOGA! >>>>

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek / Adam Warżawa /PAP

Drogie panie! Michael Buble w przyszłym roku wystąpi w Polsce

Michael Bublé przyjedzie do Polski. Zagra na dwóch koncertach. Słynny kanadyjski wokalista wystąpi 19 września w Atlas Arenie w Łodzi i 20 września 2019 r. w Tauron Arenie w Krakowie.