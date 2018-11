"Jestem przekonany, że w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji związanej z KNF" - zapewnił w piątek premier Mateusz Morawiecki w Jasionce koło Rzeszowa. Dodał, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo, także w ramach całego szerszego kontekstu makroostrożnościowego.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że w sprawie afery KNF państwo zadziałało "natychmiastowo" / Darek Delmanowicz / PAP

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. We wtorek po południu Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął. Pełniącym obowiązki przewodniczącego KNF został Marcin Pachucki.



Szef rządu mówił na konferencji prasowej na Kongresie 590 w Jasionce k. Rzeszowa, że w sprawie "tych nieprawidłowości zdecydowanie zadziałano". Zadziałaliśmy szybciej, zdecydowanie szybciej - natychmiast (...) w porównaniu do naszych poprzedników. Dokumentacja została zabezpieczona, wszelkie zmiany personalne zostały wdrożone, nowa osoba pełniąca obowiązki również została powołana w KNF - powiedział premier.



Jak dodał, jest przekonany, że "w krótkim tempie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji". Ale to co jest najważniejsze, że instytucje nadzoru finansowego działają prawidłowo w ramach całego też szerszego kontekstu makroostrożnościowego - zapewnił premier.

Jak mówił, jeśli chodzi o przyjęte regulacje dotyczące nadzoru makroostrożnościowego - "to jest bardzo ważne, żeby wszyscy mieli świadomość, że Komitet Stabilności Finansowej działa, że pod kierunkiem ministra finansów pani Teresy Czerwińskiej i jednocześnie pana prezesa NBP Adama Glapińskiego, analizują sytuację sektora bankowego".



Premier poinformował, że podczas Kongresu spotkał się z prezesem Banku Światowego. To, co z najwyższą przyjemnością wysłuchałem, to słowa prezesa Banku Światowego, że Polska staje się dzisiaj przykładem dla dziesiątków krajów całego świata, jak prowadzić zrównoważoną politykę gospodarcza, jak prowadzić włączającą, inkluzywną politykę społeczną. Mówił: "wy to robicie i pokazujecie od trzech lat, że to jest możliwe, że to działa" - podkreślił Morawiecki.



Premier ocenił, że mamy bardzo dobrą sytuację w sektorze bankowym, bo - jak wskazywał - europejski nadzór ostrożnościowy bardzo wysoko ocenił trzy polskie banki: PKO BP, Santander oraz Pekao SA. W testach wytrzymałościowych nasz sektor wykazuje, że poprzez właściwe rozłożenie akcentów (...) mamy bardzo dobrą sytuację w sektorze bankowym - podkreślił.



Po doniesieniach GW jeszcze we wtorek wieczorem premier spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro oraz szefami służb - ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim, szefem CBA Ernestem Bejdą oraz zastępcą szefa ABW Norbertem Lobą.



W środę agenci CBA, któremu prokuratura powierzyła prowadzenie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez b. przewodniczącego KNF, weszli do biura Komisji Nadzoru Finansowego, by zabezpieczyć materiały dowodowe.



W komunikacie wydanym po czwartkowym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej poinformowano, że system finansowy kraju funkcjonuje stabilnie, a Komitet Stabilności Finansowej, czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego na bieżąco monitoruje sytuację banków.

(nm)