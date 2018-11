W Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie środków tymczasowych zawieszających ustawę o Sądzie Najwyższym. Prezes TSUE Koen Laenarts powiedział jednoznacznie, że Polska musi natychmiast i bezpośrednio dostosować się do środków ogłoszonych 19 października. Polska podczas rozprawy była innego zdania. Przed Trybunałem Sprawiedliwości nasz kraj reprezentował Bogusław Majczyna, pełnomocnik z MSZ. Dzisiejsza rozprawa nie dotyczyła meritum sprawy, ale tego, czy tzw. środki tymczasowe utrzymać w takim zakresie, w jakim zostały zarządzone. Przypomnijmy: TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, odsyłających sędziów po 65. roku życia w stan spoczynku, i przywrócenie odesłanych w ten sposób w stan spoczynku sędziów do orzekania.

Na zdjęciu ilustracyjnym siedziba Komisji Europejskiej / foto. pixabay /

Przedstawiciel Polski Bogusław Majczyna wnosił przede wszystkim o uchylenie tego postanowienia. Na sali rozpraw argumentował, że nie da się w polskim prawie na mocy postanowienia o środkach tymczasowych przywrócić poprzednich przepisów. Jego zdaniem konieczna jest interwencja polskiego ustawodawcy.

Przedstawiciel Polski uważa, że Komisja Europejska nie ujawniła żadnych faktów świadczących o zagrożeniu dla rzetelności procesów w Polsce. Mówił też, że nie ma ryzyka nieodwracalnych szkód. Jestem przekonany, że Komisja takich faktów nie przedstawiła, a to co przedstawiała, to były wyłącznie hipotezy - mówił.

Prezes TSUE powiedział z kolei, że nie trzeba podejmować żadnych specjalnych działań. Trzeba po prostu dostosować się do postanowienia.

Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował w październiku o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku KE w tej sprawie. Trybunał chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.

Będziemy starali się przekonać sędziów Trybunału do tego, żeby zmienić tę wstępną decyzję, która została wydana bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski. Naszym zdaniem przesłanki do zastosowania środków tymczasowych w tej sprawie nie są spełnione. (...) Przedstawimy te nasze argumenty Trybunałowi. Miejmy nadzieję, że to będzie dla Trybunału przekonujące i ta wstępna decyzja zostanie zmieniona i uchylona - powiedział Bogusław Majczyna polskim dziennikarzom jeszcze przed wejściem na salę rozpraw.

Pytany, jaki będzie podstawowy argument Polski podczas rozprawy, odpowiedział, że ten argument to "niespełnienie przesłanki pilnego charakteru tych środków". Ponieważ nie istnieje ryzyko powstania jakiejkolwiek poważnej i niepowetowanej szkody. To jest jeden z podstawowych wymogów do tego, żeby środki zabezpieczające mogły być zastosowane - wyjaśnił.

Decyzja zabezpieczająca, tzw. środki tymczasowe, obowiązuje państwo członkowskie natychmiastowo po jej wydaniu. Nie ma od niej odwołania, ale nie jest ona ostateczna.

Rozprawa toczyła się przed Wielką Izbą, w której zasiada 15 sędziów. Wyznaczenie Wielkiej Izby miało podkreślić wagę sprawy. Jak powiedział RMF FM jeden z ekspertów, zdarza się dopiero trzeci raz w historii, aby Wielka Izba rozpatrywała sprawę środków tymczasowych - środki tymczasowe są bowiem kompetencją wiceprezesa TSUE. W Wielkiej Izbie zasiada prezes TSUE Koen Lenaerts oraz wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta. Pierwszy raz Wielka Izba w składzie 13 sędziów zebrała się w 1994 roku, gdy chodziło o środki tymczasowe w sprawie "KE przeciwko Grecji". Chodziło wówczas o wstrzymanie greckiej decyzji wobec Macedonii.

Kiedy ostateczna decyzja w sprawie środków tymczasowych?

Od wysłuchania do ogłoszenia ostatecznej decyzji mija zazwyczaj kilka tygodni. Ponieważ 21 grudnia zaczyna się w TSEU przerwa świąteczna, stąd wnioskuję, że postanowienie zostanie wydane wcześniej - mówi rozmówca RMF FM.

Po rozprawie sędziowie spotkają się na tajnej naradzie, która będzie się odbywać w języku francuskim, bez tłumaczy i bez świadków. Podstawą do dyskusji będzie tekst propozycji sędziego sprawozdawcy, czyli w tym wypadku wiceprzewodniczącej TSUE Rosario Silva de Lapuertę. Zazwyczaj decyzja podejmowana jest poprzez konsensus, ale gdyby były znaczne rozbieżności zdań, to odbywa się głosowanie. Jest to jednak bardzo rzadka sytuacja - wyjaśnia nasz rozmówca w TSUE.

Szczególne środki

Podczas rozpraw w TSUE stosowane są szczególe środki. Rejestrowanie dźwięku i obrazu w sali rozpraw jest możliwe wyłącznie przez kilka minut w trakcie wywołania sprawy (czyli na początku wysłuchania, kiedy sędziowie i rzecznik generalny zajmują miejsca, a sekretarz odczytuje numer sprawy). Po tym wstępie dziennikarze mogą pozostać na sali rozpraw, ale nie mogą się przemieszczać, robić zdjęć czy nagrywać. W ogóle zabronione jest na sali używanie telefonów komórkowych, laptopów lub innego sprzętu elektronicznego. Dziennikarze mogą jednak śledzić cały przebieg rozprawy w sali prasowej. Jednak i tam nie mogą niczego nagrywać, a jednie mogą sporządzać notatki.

(j.)