Chcesz dołączyć do naszej akcji charytatywnej "Lepsze Jutro z RMF FM" i odmienić komuś życie na lepsze? Opisz nam jego historię. Zgłoszenia do edycji 2018 wysyłajcie za pomocą specjalnej platformy (znajdziecie ją poniżej). Na Wasze wpisz czekamy do 31 marca 2018 roku. czytaj więcej