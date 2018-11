Słynny kanadyjski wokalista wystąpi 19 września w Atlas Arenie w Łodzi i 20 września 2019 r. w Tauron Arenie w Krakowie. Dziś (16 listopada) ukazuje się długo oczekiwana nowa płyta artysty, zatytułowana ("love").

Michael Bublé wystąpi na dwóch koncertach w Polsce / materiały prasowe /

Jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych wokalistów XXI wieku wraca na scenę po przerwie spowodowanej sprawami rodzinnymi. W lipcu tego roku zdobywca czterech nagród Grammy wystąpił w Dublinie i Londynie. W lutym rozpocznie się amerykańska część jego trasy koncertowej, zaś jesienią zawita do Europy, by zaśpiewać m.in. w Polsce - i to aż dwukrotnie!

Bublé sprzedał dotąd ponad 60 milionów płyt. Bestsellerem będzie z pewnością również jego najnowszy album ("love"), który właśnie dziś ma światową premierę. Na krążku można znaleźć klasyki muzyki popularnej, takie jak "My Funny Valentine", czy "La Vie En Rose", w wysmakowanych aranżacjach i niepowtarzalnej interpretacji Michaela. Są tam również premierowe kompozycje, wśród których szczególne miejsce zajmuje utwór "Forever Now", opowiadający o bezwarunkowej miłości ojcowskiej i płynącej z niej sile.

Potrzebowałem tego albumu, jest dla mnie formą terapii. Bardzo komfortowo czuję się z tymi piosenkami, z tym gatunkiem muzycznym, to jest esencja mojej osobowości - mówi wokalista.

43-letni Kanadyjczyk ma na koncie pięć wyprzedanych światowych tras; przedsmak tego, co czeka fanów podczas nadchodzącego tournée, Michael dał na koncercie dla 150 tysięcy ludzi, który odbył się na początku października w Sydney. Ten facet trzyma publiczność w garści. Jego głos absolutnie zapanował nad całym stadionem - napisał w recenzji dziennikarz "Sydney Morning Herald".

Polskich fanów Michaela Bublé czeka zatem 10 miesięcy niecierpliwego oczekiwania na koncerty w Atlas Arenie w Łodzi (19.09) i Tauron Arenie w Krakowie (20.09). Bilety na te wyjątkowe wydarzenia muzyczne już od 21 listopada będą dostępne dla członków oficjalnego fanklubu artysty. Otwarta sprzedaż, za pośrednictwem serwisu eventim.pl, rozpocznie się w piątek, 23 listopada, o godz. 10:00.

Organizatorami polskich koncertów Michaela Bublé są Barracuda Music i DM Agency.

(j.)