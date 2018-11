Obawiam się, że także moje spotkanie z Leszkiem Czarneckim zostało nagrane - mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podkreśla jednak, że nie ma nic do ukrycia i nie boi się ujawnienia tego, co jest na taśmie. W ten sposób szef NBP komentuje ujawniony we wtorek zapis rozmowy Czarneckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim.

