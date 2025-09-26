W mediach społecznościowych Ostatnie Pokolenie nazywa swoją akcję okupacją Sejmu, co może mylnie sugerować, że aktywiści znaleźli się w gmachu przy Wiejskiej.

Ostatnie Pokolenie o swoim projekcie: Walczy z wykluczeniem, ratuje miejsca pracy

Czego domaga się Ostatnie Pokolenie i dlaczego protestuje w pobliżu Sejmu?

"Domagamy się, aby nasza ustawa "Lex Ostatnie Pokolenie" została natychmiast wzięta pod obrady. Walczy z wykluczeniem, ratuje miejsca pracy i zawraca nas z drogi klimatycznego samobójstwa. To tylko pierwszy krok! Razem zatrzymajmy faszyzm i dajmy prospołeczną alternatywę dla Polski i Europy!" - czytamy na stronie internetowej tej znanej z kontrowersyjnych akcji organizacji.

Projekt ustawy, zakładający m.in. dostęp do powszechnego ogólnopolskiego biletu na wszystkie rodzaje transportu publicznego, który miałby być ważny przez 30 dni i kosztować 50 zł, złożony został w środę przez Lewicę. Można się z nim zapoznać tutaj.

Szefowa klubu Anna Maria Żukowska podkreśliła na konferencji prasowej, że projekt powstał we współpracy ze stroną społeczną, czyli z Ostatnim Pokoleniem. Zakłada on m.in. przeniesienie akcentu z finansowania dróg z Funduszu Drogowego na finansowanie transportu szynowego.

Chcemy zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby przesiedli się ze swoich aut na transport zbiorowy po to, żeby ograniczyć emisję CO2, żeby ograniczyć ocieplanie się klimatu, który powoduje kryzysy - mówiła w środę Żukowska.

"Jesteśmy śmiertelnie przerażeni"

Działacze Ostatniego Pokolenia domagają się dialogu i szybkiego skierowania projektu do komisji. "Szybkie tempo wynika nie tylko z tego, że sami jesteśmy śmiertelnie przerażeni naszą własną przyszłością w obliczu zapaści klimatu i społecznego barbarzyństwa, które ona za sobą niesie, ale także z troski o dobro kilkunastu milionów Polek i Polaków ze wsi i małych miejscowości, którzy na co dzień zmagają się z wykluczeniem transportowym" - czytamy w apelu aktywistów do marszałka Hołowni.