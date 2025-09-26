Aktywiści Ostatniego Pokolenia rozbili namioty w pobliżu gmachu Sejmu. Domagają się od marszałka Sejmu Szymona Hołowni skierowania do komisji projektu ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej.
Działacze Ostatniego Pokolenia rozbili namioty przed Sejmem, na rogu ulic Matejki i Wiejskiej.
Domagamy się tego, żeby Polska na poważnie zajęła się transportem publicznym i zapaścią klimatu - powiedział PAP jeden z aktywistów. Jak dodał, ruch codziennie o godz. 19 będzie organizować w tym miejscu wiece.