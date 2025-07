Około godziny 6 rano dwie osoby przekroczyły łańcuch oddzielający teren Pałacu Prezydenckiego. Ich celem było umieszczenie baneru z napisem "Lex Ostatnie Pokolenie" na pomniku marszałka Józefa Poniatowskiego. Aktywiści zostali natychmiast zatrzymani przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy przekazali ich policji.

Pałac prezydencki w Warszawie / Shutterstock

Przed godz. 6 rano dwie osoby przeszły przez łańcuch na teren chroniony przez SOP. Tam funkcjonariusze podjęli wobec nich interwencję. Następnie te osoby zostały przekazane policjantom, którzy je wylegitymowali i czynności zostały zakończone - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy policji.

Jak podkreślił Pacyniak, funkcjonariusze pozostają w kontakcie z osobą odpowiedzialną za teren Pałacu Prezydenckiego oraz za zapewnienie bezpieczeństwa w tym miejscu. Nie przyjęliśmy żadnego zawiadomienia. Jednak nie wykluczamy podjęcia dalszych działań - dodał.

Instagram Post

Instagram Post

Apel do prezydenta elekta

Aktywiści poinformowali, że w poniedziałek przekazali prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu list, w którym domagają się jasnej deklaracji dotyczącej podpisania projektu ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego. Ich postulaty obejmują także przeciwdziałanie napędzaniu kryzysu klimatycznego przez polski rząd.

W mediach społecznościowych aktywiści napisali: "W dwa tygodnie Ostatnie Pokolenie napisało ustawę, która spełniłaby ich postulaty: bilet miesięczny za 50 zł i rozwój transportu regionalnego z ogromnych pieniędzy przeznaczonych na nowe autostrady. Zrobimy wszystko, żeby do końca roku ustawa trafiła do Sejmu. We wrześniu szykujemy coś wielkiego".

Instagram Post

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów działająca nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Austrii i we Włoszech. Ich działania mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej i polityków na pilną potrzebę walki z kryzysem klimatycznym. W przeszłości organizowali już szereg głośnych protestów, takich jak blokowanie ulic i mostów, oblewanie pomników czy opóźnianie wydarzeń sportowych.

W Polsce aktywiści Ostatniego Pokolenia są znani m.in. z oblania pomnika warszawskiej Syrenki czy opóźnienia startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.