Znamy zadania wyznaczone prokuraturze ws. kierowców, uporczywie łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Po ujawnieniu przez dziennikarzy RMF FM, że przynajmniej 40 tys. osób ma więcej niż jeden obowiązujący zakaz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził przegląd ok. 20 tys. ostatnich orzeczeń w takich sprawach. Zwrócił się też do Prokuratora Krajowego.

Chodzi o sprawdzenie prawidłowości związanych z zakazami prowadzenia pojazdów prokuratorskich postępowań, zakończonych zarówno umorzeniem, jak aktem oskarżenia. Jak informuje rzecznik Prokuratury Krajowej, celem lustracji jest sprawdzenie, czy prokuratorzy właściwie reagują na powtarzające się przypadki łamania zakazów i czy podejmują w tych sprawach właściwe działania.

Na przygotowanie sprawozdania w tej sprawie Prokurator Generalny wyznaczył termin - do 31 października, a w prokuraturze powołano już do tego specjalny zespół.

Jednocześnie Waldemar Żurek zwrócił prokuratorom uwagę, by na łamanie zakazów prowadzenia reagowali stanowczo; każdorazowym rozważeniem użycia środków zapobiegawczych i udziałem w rozprawach przed sądem, a nawet na etapie postępowania wykonawczego starali się uzyskania kar odpowiednich do wysokiej społecznej szkodliwości czynów.

Dziś zbierze się powołany przez Waldemara Żurka roboczy zespół, pracujący nad rozwiązaniami prawnymi ws. nagminnego łamania zakazów prowadzenia.

Surowe kary im niegroźne

Warto dodać, że za naruszenie sądowych zakazów (art. 244 k.k.) grożą kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mimo surowości prawa z danych policji wynika, że w kraju jest ponad 40 tys. osób, zamiast na karę więzienia ukaranych tylko kolejnymi zakazami. Rekordzista miał ich na koncie aż 23, z czego sześć to były zakazy dożywotnie...

Zlecona lustracja ma na celu sprawdzenie, czy reakcja organów prokuratury jest stanowcza i skuteczna, a orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów realnie chronią społeczeństwo przed recydywistami drogowymi - mówił w środę minister sprawiedliwości Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tylko w 2024 sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców. W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ta wyniosła już 7 601 przypadków.