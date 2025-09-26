Gdzie na świecie słońce świeci niemal przez cały rok, a zima jest tylko delikatnym wspomnieniem? Według najnowszego raportu U.S. News and World Report, to właśnie Grecja zasłużyła sobie na miano kraju o najprzyjemniejszym klimacie na globie.

Grecja na szczycie rankingu - świat docenia śródziemnomorski klimat

U.S. News and World Report opublikował zestawienie Best Countries - prestiżowy ranking, który powstaje na podstawie opinii ponad 17 tysięcy osób z całego świata. W badaniu uwzględniono aż 87 państw i oceniano je pod kątem 73 różnych atrybutów, w tym - co szczególnie interesujące dla wszystkich miłośników podróży - przyjazność klimatu.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: Grecja zdeklasowała konkurencję, zdobywając tytuł kraju o najprzyjemniejszym klimacie na świecie. Co sprawia, że właśnie ten europejski kraj jest tak wysoko ceniony pod tym względem?

300 dni słońca, łagodne zimy i upalne lata - tak wygląda klimat Grecji

Wyobraź sobie poranek, gdy nawet w środku stycznia możesz wyjść na kawę w cienkim swetrze, a policzki delikatnie muska ciepły wiatr znad morza. Tak właśnie wygląda codzienność mieszkańców Aten, którzy mogą pochwalić się ponad 300 słonecznymi dniami rocznie! Latem temperatury w stolicy Grecji oscylują wokół 30-35 st. C, a na wyspach, takich jak Kreta, termometry pokazują przyjemne 27-30 st. C.

Największym atutem greckiego klimatu jest jednak jego łagodność. W najchłodniejszych miesiącach średnia temperatura w Atenach wynosi zaledwie 9 st. C - to poziom, o którym zimą w Polsce możemy tylko pomarzyć. Śnieg czy mróz należą tu do rzadkości, a mieszkańcy i turyści mogą cieszyć się słońcem niemal przez cały rok.

Nie tylko klimat - Grecja zachwyca także kulturą i przygodą

Grecja to jednak nie tylko pogoda. W tym samym rankingu kraj uzyskał także drugie miejsce pod względem dziedzictwa kulturowego oraz trzecie w kategorii przygody. Antyczne ruiny, zapierające dech w piersiach widoki, gościnność mieszkańców i fantastyczna kuchnia sprawiają, że to miejsce przyciąga turystów z całego świata - nie tylko tych spragnionych słońca.

Słońce nie tylko w Grecji - inne kraje z przyjemnym klimatem

Jeśli jednak marzysz o innych destynacjach, U.S. News and World Report wskazuje także Portugalię i Hiszpanię jako miejsca o wyjątkowo przyjemnym klimacie. W pierwszej piątce znalazły się również Brazylia i Włochy, a tuż za nimi uplasowały się Nowa Zelandia, Meksyk, Kostaryka, Argentyna i Australia.